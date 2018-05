La mostra su Rodolfo Valentino | seduttore cortese

vanityfair

: RT @bibliomarciana: #MostreMarciane A conclusione della mostra “Rodolfo #Namias, manualistica tecnica tra fotografia e industria. 1891-1938… - DonatellaBoniTw : RT @bibliomarciana: #MostreMarciane A conclusione della mostra “Rodolfo #Namias, manualistica tecnica tra fotografia e industria. 1891-1938… - Luigiantonio80 : RT @bibliomarciana: #MostreMarciane A conclusione della mostra “Rodolfo #Namias, manualistica tecnica tra fotografia e industria. 1891-1938… - bibliomarciana : #MostreMarciane A conclusione della mostra “Rodolfo #Namias, manualistica tecnica tra fotografia e industria. 1891-… -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Odio, tutti gli uomini lo odiano. Odio il suo naso classico, odio il suo sorriso, odio i suoi denti splendenti, odio i suoi capelli lucidi come vernice (…). Lo odio perché danza troppo bene, lo odio perché è troppo bello. Le donne sono pazze di lui, ma gli uomini hanno formato una società segreta il cui scopo è detestare, odiare e disprezzareper ovvie ragioni. Invidioso, io? Oh no! Lo odio e basta». Questa filastrocca, scritta da Dick Dorgan su Photoplay, una popolare rivista di cinema dei tempi del muto, è la sparata di un hater, prima che esistessero i social, controGuglielmi, più noto come, la prima star maschile di Hollywood, paradigma assoluto di divismo e soprattutto la prima star del cinema non americana. Di lui (e di molte altre cose accadute in California tra il 1915 e il 1927) racconta laL’Italia a Hollywood che inaugura ...