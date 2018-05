La matematica è uno sport tutti Basta allenarsi

dilei

(Di giovedì 24 maggio 2018) È partita nei giorni scorsi la Maratona Redooc 2018, la prima Maratona online delle discipline STEM (che sta per Science, Technology, Engineering, Mathematics) organizzata in Italia, gratuita e aperta a tutte le studentesse e gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Si gioca in team, si accumulano punti, ci si allena. Abbiamo chiesto a Chiara Burberi, co-dounder di Redooc.com, di raccontarci il progetto Una maratona di… un’idea sfidante, quasi rivoluzionaria di questi tempi. Com’è nata? La missione di redooc.com è di far diventare la(e tutte le materie STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics) popolare, un prodotto pop, una competenza per. Se laè uno, alla portata di, qualeè più tradizionalmente rappresentativo della forza, determinazione e resilienza ...