La gig economy si dà una regolata Gli strepiti sindacali e luddisti erano

gig economy : un sondaggio alla scoperta del fenomeno dei "lavoretti" : ... ossia l' economia dei lavoretti che si trovano tramite App e piattaforme dedicate e che è ormai in continua espansione. 'Nascono 4 o 5 app al giorno, ormai - commenta il segretario generale della ...

Il caso Foodora e il lavoro nella ‘gig’ e nella ‘new’ economy : Flaminio de Castelmur per @SpazioEconomia Cosa unisce la musica jazz con il lavoro nella new economy? Poco, tranne il termine gig che fin dall’inizio del ‘900 rappresentava l’ingaggio di una serata (abbreviando forse il termine engagement). Saltuario come tutti gli ingaggi degli artisti nella musica. Utilizzò il termine anche Hillary Clinton durante la Campagna Elettorale del 2015 come sinonimo di “economia on demand”, senza garanzie e ...

Lavoro e diritti - quali regole ai tempi della «gig economy» : come se vivessimo nel mondo di 'Blade Runner 'con gli schemi intellettuali del 'Nome della rosa'. Un futuro medievalizzato. È la situazione che vive oggi il diritto del Lavoro quando deve fronteggiare l'impatto della ...

gig economy - in Danimarca il primo contratto con una piattaforma : Pulizie (Pixabay) Mentre in Italia il primo processo sulla gig economy, quello contro Foodora a Torino, si chiude con una sconfitta dei lavoratori, in Danimarca un sindacato riesce a firmare un contratto collettivo con una app che offre servizi di pulizia. La startup Hilfr, che mette in contatto proprietari di casa con colf e addetti alle pulizie, ha siglato un accordo con 3F, il più grande sindacato danese. Il contratto della gig economy ...