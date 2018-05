La follia del manager ignorata dai medici | «Sì al porto d?armi»

Francavilla - uccide la moglie e la figlia 11enne : 8 ore di follia del manager pescarese. Depresso dopo morte della madre : CHIETI Un dramma familiare durato 8 ore, con un bilancio terribile di tre morti, e con un perché da ricercare nella testa e soprattutto nel cuore di quel papà. Un tarlo dal nome...

Garrone esplora le spirali della follia : Ispirato a un celebre fatto di cronaca nera della Roma anni Ottanta, Dogman , di Matteo Garrone, oggi in concorso, racconta la storia di Marcello, 'toelettatore per cani' nella periferia della ...

M5s-Lega - Brunetta : “Salvini non parla a nome del centrodestra. Contratto? Spero sia piu` serio della bozza - sarebbe follia” : “Salvini? Sta facendo un governo con il M5s, ha preso questa strada. Non parla a nome del centrodestra“. Ad attaccare il segretario leghista è l’ex capogruppo di Forza Italia Renato Brunetta, mentre procedono le trattative tra 5 Stelle e Lega sul contratto. “Speriamo che Salvini al tavolo porti il programma di centrodestra, ma nel nostro programma non c’è la cancellazione del debito” prevista nella bozza ...

follia ultra a Lisbona : giocatori dello Sporting pestati in allenamento : Follia a Lisbona. Un gruppo di circa 50 tifosi dello Sporting, tutti incappucciati, hanno fatto irruzione nel centro sportivo del club portoghese per aggredire giocatori e staff tecnico nel corso dell'allenamento.Il comunicato e l'aggressioneLa società "condanna con fermezza gli aventi che si sono verificati all'Accademia dello Sporting - si legge sull'account Facebook del club - In nessun caso possiamo tollerare atti di vandalismo e aggressione ...

Non c'è del metodo in questa follia verde-gialla. Parla Sapelli : Roma. Nelle ultime quarantotto ore un uomo che dice di avere "da sempre fatto della riservatezza la mia cifra di vita" è intervenuto con almeno tre interviste per Parlare di come sia stato sondato da ...

follia nel casertano - manichini del Napoli impiccati a Mondragone : Tre manichini con la maglia del Napoli sono comparsi impiccati appesi ad un cavalcavia, con una scritta inequivocabile: “avevano un sogno nel cuore”. La firma, “1897”, fa pensare all’azione di uno sparuto gruppo di tifosi juventini, che hanno ironizzato su uno dei cori più popolari presso la tifoseria azzurra e che hanno risposto all’insulto comparso qualche ora prima sul Monte Petrino “Juve m…”. L'articolo Follia nel casertano, manichini ...

Uccide la madre e si barrica in casa : Pasquale nel vortice della follia dopo un amore svanito : «Bastardo, bastardo» : i carabinieri portano via Pasquale De Falco, e la gente che per dieci ore ha assistito all'assedio, urla, si agita, tenta di inseguire l'auto dove è...

“Ho fatto una stupidaggine”. Si uccide a 23 anni dopo la follia in strada - davanti a tutti. Una morte senza senso che ha scioccato la Sicilia. Il pentimento - poi il colpo di pistola : il perché dell’assurdo gesto del ragazzo : Una tragedia assurda, un giovane che ha perso la vita a soli 23 anni e che ha lasciato sotto choc un paese intero, quello di Niscemi, nella provincia di Caltanissetta in Sicilia. Una follia motivata dalla gelosia, che ha spinto il ragazzo a togliersi la vita dopo un altro, altrettanto assurdo gesto. Tutto è successo, come riportato sulle pagine de La Repubblica, nella serata di giovedì 3 maggio 2018. Lui, Antony Mangiapane, il ...

“Nonno ti prego - non respiro!”. Prima le urla del nipote autistico di 11 anni - poi il raptus e la follia dell’uomo : “Non ti sopporto più!”. E quello che succede dopo è atrocità allo stato puro : Siamo abituati a sentire ogni genere di follia: dalla più blanda alla più atroce. Ogni volta la nostra mente recepisce la notizia, la immagazzina in qualche cassetto del cervello e ci rende un po’ più cinici ogni volta. Eppure, a volte capita che certe vicende ci facciano talmente tanto ribrezzo, a milioni di noi in tutto il mondo, da rendere una storia più virale delle altre: un po’ come se fosse la Prima volta che vediamo un’atrocità ...

Napoli - la follia degli sposi : fanno gli scatti-ricordo del matrimonio sui binari della Cumana : I novelli sposi in posa, il fotografo davanti a loro che mette a fuoco per scattare, ai lati gli assistenti controllano le luci. Tutto normale, se i protagonisti di questa scena sotto i piedi non...

Max e Cuadrado terzino. L'elogio della follia fa impazzire i nerazzurri : Milano - Qui si racconta L'elogio della follia. Erasmo da Rotterdam non c'entra. C'entrano Luciano da Certaldo e i suoi ragazzi. C'entra la follia dell'Inter e anche quella della Juve passata davanti, ...

follia in Turchia - colpito il tecnico del Besiktas : partita sospesa : Follia in Turchia dove la semifinale di coppa tra Fenerbahce e Besiktas è stata sospesa dopo che l’allenatore della squadra ospite Senol Gunes è stato colpito al capo da un oggetto lanciato dagli spalti. La partita è stata sospesa al 13′ della ripresa sul risultato di 0-0 quando Gunes è caduto dopo essere stato colpito. Portato in ospedale – secondo quanto riferiscono i media turchi – gli è stata suturata una ferita con ...

Ciclismo - follia in Francia : Delcros colpito da un proiettile sparato da auto : Ancora due ciclisti feriti mentre si allenavano in strada. Ormai la lista si sta allungando, ma non sembrano esserci rimedi che possano garantire l'incolumità degli atleti in bicicletta, ...

follia a Salerno : spara al bus della squadra avversaria : spara al pullman della squadra avversaria con una pistola ad aria compressa per “vendicarsi” dello schiaffo ricevuto dal figlio durante la partita d’andata contro la stessa squadra. E’ successo ad Acerno, in provincia di Salerno, dove i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 55enne del posto ritenuto responsabile del danneggiamento del pullman del Corno d’Oro Calcio avvenuto ieri ad Acerno. I militari, ...