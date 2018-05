La figlia di Liam Gallagher ritrova il padre dopo vent’anni | la prima foto insieme coi

optimaitalia

: La figlia di #LiamGallagher ritrova il padre dopo vent'anni, la prima foto insieme al concerto dei #RollingStones… - OptiMagazine : La figlia di #LiamGallagher ritrova il padre dopo vent'anni, la prima foto insieme al concerto dei #RollingStones… - EileenShapiro3 : RT @musicnewsitaly: - musicnewsitaly : -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Ladi, Molly Moorish, ha incontrato per lavolta suo19 anni: lo storico frontman degli Oasis, ora hitman solista che ha sbaragliato la classifica inglese con l'album di debutto As You Were, non è stato certo unpresente per questa ragazza che ha visto solo una volta da bambina.Ora però il rocker ha condiviso una suaaccanto alladi 21 anni, nata dalla storia con Lisa Moorish con cui ha tradito la moglie Patsy Kensit: un vero e proprio scatto di famiglia, in realtà, visto che nell'immagine sono presenti anche i figli diLennon, 18 anni, e Gene, 16 anni, nati dai suoi matrimoni con la Kensit e Nicole Appleton.Laè stata scattata al recente concerto dei Rolling Stones al London Stadium del 22 maggio, doveè stato chiamato a cantare come opening act ed è stato raggiunto sul palco dall'ex membro dell'Oasis, ...