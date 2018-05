La dieta mediterranea è morta

dieta mediterranea? I bambini del sud Europa sono i più grassi del continente : Sembra che la Dieta mediterranea, conosciuta come uno dei modelli alimentari più sani del mondo, sia diffusa ovunque meno che nel Mediterraneo. Secondo una ricerca dell'Organizzazione Mondiale della Sanità riportata sul Guardian , i bambini che abitano il bacino sud europeo dimostrano ...

Salute - la dieta mediterranea personalizzata nei bambini : Napoli, , askanews, - Italia e Israele insieme per analizzare la dieta mediterranea personalizzata nei bambini. E' questo l'obiettivo dello studio Caprii , Children Alimentary Research Italy Israel, , ...

Salute : la dieta mediterranea tra le migliori al mondo : “La dieta mediterranea è tra le più sane al mondo: è una dieta ricca di pesce, grassi monoinsaturi da olio di oliva, frutta, verdura, cereali integrali e, negli adulti, anche un moderato consumo di alcol. Il suo contenuto varia nei diversi paesi, ma i principi sono simili e i benefici di questo stile alimentare comprendono la prevenzione dello sviluppo e la riduzione dell’incidenza delle malattie cardiovascolari, del cancro al seno, ...

dieta mediterranea : lo sapevate che protegge anche dallo smog? : La Dieta mediterranea viene considerata tra i regimi alimentari più adatti a uno stile di vita sano. I benefici derivanti da questo tipo di Dieta sono stati messi in evidenza da una messe notevole di studi in questi ultimi anni, in particolare stando a una ricerca condotta presso la News York University, che è stata presentata in occasione del meeting della American Thoracic Society, è risultato che tale tipo di alimentazione è in grado di ...

Ambiente & Salute : la dieta mediterranea ci protegge dall’inquinamento : Secondo una ricerca condotta presso la New York University e presentata nell’ambito del meeting dell’American Thoracic Society, la dieta mediterranea protegge dagli effetti dell’inquinamento: attenuerebbe infatti gli effetti negativi dello smog sulla Salute, come ad esempio l’aumento di mortalità per cause cardiovascolari. Lo studio ha coinvolto per 17 anni 548.699 persone, di età media 62 anni: il campione è stato diviso ...

dieta mediterranea : quando mangiare la pasta fa dimagrire : Si può dimagrire anche mangiando pasta? Assolutamente sì, soprattutto se si segue la Dieta mediterranea e si rispettano alcune regole. Lo dimostrano numerose ricerche scientifiche secondo cui la pasta – da sempre considerata nemica della Dieta – non solo favorirebbe la perdita di peso, stimolando la tiroide, ma farebbe anche bene all’umore. L’importante è consumarla nel modo giusto, ad esempio scegliendo quella di grano ...

La "dieta mediterranea" fa bene alla salute ed anche al nostro cervello : Quante volte abbiamo sentito persone dire di essere a dieta, per poter perdere i chili in eccesso? Quanto spesso ci è capitato di sentire i medici declamare gli effetti di una corretta alimentazione? Tutto vero e tutto giusto, ma d'ora in poi potremmo assistere a qualcosa di più, di più importante e, forse, quasi rivoluzionario. Perché secondo uno studio olandese condotto su oltre 4.000 pazienti un corretto stile di vita in termini culinari ...

'dieta mediterranea - stile di vita tra scienza - cultura - innovazione e tradizione' : l'evento promosso dal club Unesco di Foggia : "Dieta Mediterranea, stile di vita tra scienza, cultura, innovazione e tradizione'. Il 17 maggio presso la Camera di Commercio di Foggia un convegno promosso dal club per l'Unesco di Foggia, con il patrocinio della FICLU , Federazione ...

Pane - olio e pomodoro : superfood della dieta mediterranea : Riscoprire Pane olio e pomodoro significa riconoscere la loro importanza non soltanto nel piatto, ma anche nella nostra economia. Purtroppo, diamo per scontati tre 'tesori' nutrizionali che il mondo ...

Pane - olio e pomodoro : superfood della dieta mediterranea : Parma, 9 mag. (Adnkronos/Labitalia) – La ricetta della salute migliore per gli italiani e redditizia per la nostra economia? Pane, olio e pomodoro. In occasione dell’evento-degustazione organizzato a Cibus, il Salone dell’alimentazione in corso a Parma, lo hanno ribadito insieme Anicav, l’Associazione nazionale delle conserve vegetali, e Assitol, l’associazione italiana dell’industria olearia. Le due ...

Pane - olio e pomodoro : superfood della dieta mediterranea : Parma, 9 mag. (Adnkronos/Labitalia) - La ricetta della salute migliore per gli italiani e redditizia per la nostra economia? Pane, olio e pomodoro. In occasione dell’evento-degustazione organizzato a Cibus, il Salone dell’alimentazione in corso a Parma, lo hanno ribadito insieme Anicav, l’Associazio

DIABETE - ALLARME SICILIA/ Regione con più morti in Italia : urge ritorno alla dieta mediterranea : DIABETE, allaRME SICILIA: emergenza in Regione, leader in Italia per morti. Fast-food privilegiati rispetto alla dieta mediterranea e scarsa attività fisica tra i motivi. (Pubblicato il Tue, 08 May 2018 23:11:00 GMT)

Pane olio e pomodoro - incontro tra 'basic' della dieta mediterranea : Pane olio e pomodoro: un insieme semplice e perfetto che è di scena anche a Cibus , il Salone internazionale dell'Alimentazione di Parma. Lì gli industriali del pomodoro e quelli dell'olio d'oliva, ...

dieta mediterranea per dimagrire : attenti alle calorie nascoste : La Dieta Mediterranea per dimagrire di qualche chilo in una settimana. Se non riesci a perdere peso basta fare attenzione alle calorie nascoste.