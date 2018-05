La Corea del Nord dice di avere distrutto il suo unico sito per i test nucleari

Pallavolo - Nations League : Italia-Corea del Sud 3-0 : La nazionale italiana femminile di volley ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva nella Nations League. Le azzurre hanno battuto la Corea del Sud per 3-0 , 25-17, 25-21, 25-21, . Grazie a questa ...

Usa-Corea del Nord - salta il vertice tra Trump e Kim Jong-un a Singapore : La Casa Bianca ha diffuso una lettera in cui Donald Trump scrive a Kim Jong-un dicendogli che il faccia a faccia a Singapore in programma per il 12 giugno è cancellato. "Il mondo e la Corea del Nord in particolare hanno perso una grande opportunità per una pace duratura o per una grande ricchezza", scrive Donald Trump nella lettera in cui annuncia a Kim Jong-un che lo ...

Pallavolo – Nations League : l’Italia concede il bis - stesa la Corea del Sud padrona di casa con un netto 3-0 : Seconda vittoria per la Nazionale italiana nella Volleyball Nations League, battuta 3-0 la Corea del Sud padrona di casa La nazionale italiana femminile ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva nella Volleyball Nations League, 3-0 (25-17, 25-21, 25-21) sulla Corea del Sud. Contro la formazione asiatica le ragazze di Mazzanti hanno sfoderato una grande prestazione, sia a livello di singole che di gioco collettivo. Fin dall’inizio gara le ...

La Corea del Nord smantella il sito dei test nucleari - ma salta il vertice con Trump : La Nord Corea ha smantellato il sito dei test nucleari di Punggye-ri, nel Nord-est del Paese. Lo hanno riferito Associated Press e Sky News. All’evento sono stati invitati ad assistere un gruppo di giornalisti stranieri, ma non i sudCoreani. Lo storico passo stato voluto da Pyongyang come un gesto di buona volontà. La Casa Bianca, però, ha diffus...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Corea del Sud 3-0 - le pagelle delle azzurre. Sylla indemoniata - Parrocchiale esplosiva - Ortolani-Bosetti veterane : L’Italia ha surclassato la Corea del Sud con un netto 3-0 e ha così conquistato la seconda vittoria consecutiva nella Nations League 2018 di Volley femminile rimanendo in corsa per le Final Six. Di seguito le pagelle delle azzurre scese in campo a Suwon contro le padrone di casa. MIRIAM Sylla: 8,5. Letteralmente indemoniata! Ha giocato una delle migliori partite in azzurro, eccezionale in attacco e soprattutto fantastica in difesa, ...

Corea del Nord smantella il sito dei test nucleari di Punggye-ri : La Corea del Nord ha fatto esplodere almeno tre tunnel, gli edifici per l'osservazione ed altre strutture del sito per i test nucleari di Punggye-ri. Lo riporta l'agenzia sudCoreana Yonhap i...

Corea - smantellato il sito dei test nucleari. Ma il vertice con gli Usa del 12 giugno è sempre più a rischio : Il vertice del 12 giugno tra Kim e Trump è sempre più a rischio. Pyongyang offesa dall’accostamento con Gheddafi. Rottura tra Washington e Pechino sui dazi