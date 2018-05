La Cinquecento Trofeo Pellegrini – Tutto pronto per la 44ª edizione

sportfair

(Di giovedì 24 maggio 2018) La regata offshore del Circolo Nautico Santa Margherita da Caorle alle Tremiti Mancano solo tre giorni alla partenza della 44^de La, organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita e dal Comune di Caorle, in collaborazione con Marina 4, Darsena dell’Orologio e la partnership di Birra Paulaner, Dial Bevande, Cantina Colli del Soligo, Om Ravenna. Al via ci saranno trenta imbarcazioni italiane, austriache, croate e slovene, con una netta prevalenza degli iscritti nella categoria X2, ben 19 scafi dai Mini 650 fino al Comet 45, passando per i Class40, tutti animati da analoga passione. Al via anche 11 imbarcazioni nella categoria XTutti, con molti graditi ritorni e qualche new entry. Il clima che si respira a Caorle è quello delle “prime volte”: c’è molta curiosità per la regata, per l’arrivo dei partecipanti e anche per la novità del Villaggio Gusta ...