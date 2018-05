La Cei già avverte Lega e M5S | Sui migranti saremo coscienza critica

LiCei musicali - violino e contrabbasso sono per pochi : “Accesso solo per chi sa già suonare bene gli strumenti” : Chi pensa di imparare a suonare uno strumento iscrivendosi al liceo musicale può appendere il violino o il contrabbasso al chiodo. Un decreto, il numero 382 firmato l’11 maggio scorso dalla ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, ha alzato l’asticella per gli studenti interessati a questo corso. Potranno accedervi, infatti, solo gli allievi che sanno già suonare bene uno strumento. A fissare i paletti è l’articolo numero otto del provvedimento ...

Salute & Tecnologia : le notifiche delle smartphone danno dipendenza come gli oppiaCei : Secondo i risultati di uno studio pubblicato su NeuroRegulation l’abuso di smartphone ha un effetto simile all’abuso di sostanze stupefacenti, come gli oppiacei. “La dipendenza dall’uso di smartphone inizia a formare connessioni neurologiche nel cervello in modo simile a quelle che si sviluppano in coloro acquisiscono una dipendenza da farmaci oppioidi per alleviare il dolore“, dichiara Erik Peper, docente di ...

Australia - 150 cetaCei arenati su una spiaggia : è pericolo squali : Australia, 150 cetacei arenati su una spiaggia: è pericolo squali I cetacei si sono arenati nelle vicinanze di Hamelin Bay, una spiaggia nell’estremo sud-ovest dell’Australia. Oltre cento esemplari sono già morti, i soccorritori stanno facendo il possibile per salvare i sopravvissuti.Continua a leggere I cetacei si sono arenati nelle vicinanze di Hamelin Bay, una spiaggia […]

Australia - 150 cetaCei arenati su una spiaggia : è pericolo squali : I cetacei si sono arenati nelle vicinanze di Hamelin Bay, una spiaggia nell’estremo sud-ovest dell’Australia. Oltre cento esemplari sono già morti, i soccorritori stanno facendo il possibile per salvare i sopravvissuti.Continua a leggere

Oltre 150 cetaCei spiaggiati in Australia : le foto choc. 'Gli scienziati non sanno perché' : Si trova nella maggior parte delle acque in tutto il mondo. Gli scienziati non sanno perché avvengano gli spiaggiamenti di massa. Rebecca Wellard , ricercatrice alla Curtin University di Sydney, ...

Australia : 150 cetaCei spiaggiati ad Hamelin Bay - è allarme squali : Oltre 150 cetacei sono stati ritrovati su una spiaggia dell’Australia sudoccidentale: il gruppo di esemplari, per lo più balene pilota a pinna corta (globicefali, un esemplare adulto è lungo circa cinque metri e pesa fino a tre tonnellate), si è spiaggiato ad Hamelin Bay, 315 chilometri a sud di Perth, portando alla chiusura di tutte le spiagge della zona e a un allarme squali. “Sfortunatamente, la maggior parte delle balene pilota ...

Oltre 150 cetaCei spiaggiati in Australia : le foto choc. "Gli scienziati non sanno perché" : Un gruppo di Oltre 150 cetacei è stato ritrovato su una spiaggia dell'Australia sudoccidentale. Le autorità stanno lavorando per salvare i 15 esemplari sopravvissuti. Il gruppo di...