La Cei critica sulla flat tax del governo del cambiamento

Governo : Cei coscienza critica - vigileremo : ANSA, - ROMA, 24 MAG - " vigileremo , saremo coscienza critica , abbiamo dei principi irrinunciabili: la centralità dell'uomo, il lavoro come elemento fondante della dignità, il rispetto della ...

Governo : Cei coscienza critica - vigileremo : Bassetti è tornato invece a sottolineare l'importanza di un rinnovato impegno dei cattolici in politica: "Per la società oggi è necessario il pensiero dei cattolici, ma se non lo esprimono insieme ...