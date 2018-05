La casa più piccola al mondo | costruita dai robot più precisi sul Pianeta

Niente più diete - per dimagrire è sufficiente togliere le scarpe quando ci si trova in casa : "Domani inizio la dieta". Una promessa che tante persone fanno a se stesse periodicamente, ma che spesso cade nel vuoto, ostacolata da una inconsistente forza di volontà e da una moltitudine di ...

Alla riscoperta di Giacomo casanova il più grande libertario del Settecento : Quello che cerchi, Giacomo, è solo un posto nel mondo: sotto i riflettori. Non è che allora la sfida fosse diversa da adesso. Sei figlio di un'attrice e di un ballerino, ma non è detto che lui sia tuo ...

“Che cos’hai?”. Alessia Prete in lacrime. Dentro la casa del Grande Fratello la tensione sale sempre di più - una crisi mai vista : Quaranta giorni o quasi sotto l’occhio delle telecamere per 18 ore al giorno. Stanze chiuse. Nessuno contato con l’esterno e sempre le stesse facce. Come se non bastasse poi ecco le critiche da fuori. Succede così che anche i più duri, o quelli ritenuti tali, accusino il colpo e si lascino andare. Succede così ad Alessia Prete, la bella dell’edizione 15, che inizia a mostrare le prime crepe, lasciandosi andare a momenti di sconforto. ...

Stefano De Martino/ Nuova casa e mai più lontano da Belen Rodriguez e Santiago : Si parla tanto della possibile Nuova fiamma di Stefano De Martino ma quello che sembra certo è che lui non vuole più stare lontano da Santiago e, quindi, da Belen Rodriguez(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:33:00 GMT)

Gf - il Ken umano : "Non toglierei più le costole. Ora le tengo nella mia casa di Londra" : L'esperienza di Rodrigo Alves, alias il Ken umano, all'interno della casa del Gf Nip è finita, ma la sua presenza ha portato almeno per qualche giorno un po' di spensieratezza e tranquillità.Ma prima di lasciare la casa, Rodrigo ha fatto divertire i suoi compagni andando contro le regole. Il Ken umano, infatti, si è fatto la doccia completamente nudo, noncurante della presenza delle telecamere. Ma ai momenti di disimpegno, Rodrigo Alevs ha ...

Virginia Raggi - “Al Governo M5s chiederemo più fondi”/ “Roma soffre” : la soluzione all'affaire casamonica : Virginia Raggi, "Roma soffre": il Sindaco della Capitale ha parlato del lavoro della sua amministrazione e del nuovo Governo M5s-Lega che sta nascendo.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 13:19:00 GMT)

Il Grande Fratello non piace più agli sponsor : cosa accadrà in casa - i comunicati ufficiali delle aziende : Sta succedendo il finimondo in queste ore attorno al Grande Fratello e ai suoi concorrenti, alcuni dei quali con il proprio atteggiamento stanno inducendo gli sponsor a lasciare la casa più spiata ...

Elena Morali lascia Scintilla e va via da casa - l'ex naufraga sempre più vicina a Marco Ferri : Elena Morali e Gianluca Scintilla si sono l asciati . I due da tempo avevano annunciato le nozze, hanno più volte parlato di matrimonio, ma alla fine sembra che la partecipazione dell'ex pupa a L'...

Grande Fratello 2018 – il Ken umano lascia la casa e rivela : «Mai più interventi». E sotto la doccia… – Foto : GF15 - Rodrigo Alves sotto la doccia E’ durata meno di 48 ore la permanenza di Rodrigo Alves, il Ken umano, nella casa del Grande Fratello 2018. Appena il tempo di assaporare l’atmosfera della casa e di raccontare qualcosa di sè ai concorrenti di questa edizione: per lui è già arrivato il momento di varcare la porta rossa. Poche ore, ma dense di siparietti decisamente freak. Su tutti i più curiosi sono i momenti doccia (che Barbara ...

E-commerce - casaleggio Associati : Aziende italiane investano di più : Roma, 10 mag. , askanews, Acquisti automatizzati, interfacce vocali, one moment marketing, ma anche nuovi investimenti, massimizzazione del lifetime value e relazioni totalmente rivoluzionate: la ...

F1 - novità in casa Ferrari! Specchietti attaccati all’Halo - più visibilità e migliore aerodinamica : Rilevanti novità in casa Ferrari alla vigilia del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. La scuderia di Maranello è infatti stata la prima a presentare sulle proprie vetture degli accorgimenti per migliorare la visibilità dei piloti sul posteriore della vettura. In sostanza è stato concesso dalla FIA di attaccare il retrovisore al diadema di sicurezza anziché alla scocca. Le Rosse hanno così adottato degli Specchietti speciali ancorati ...

Cosa comprare per avere una casa un po’ più “smart” : Otto cose che si possono connettere al wifi o controllare tramite Bluetooth per gestire meglio la propria casa (o per divertirsi) The post Cosa comprare per avere una casa un po’ più “smart” appeared first on Il Post.

Cura della casa sempre più 'green' : A rivelarlo è la terza edizione dell'Osservatorio Immagino, che dedica un approfondimento al mondo 'green' composto dai prodotti che evidenziano sulle confezioni almeno una caratteristica ecologica, ...

Sfrattato per una perdita d'acqua - dopo 4 anni rientra a casa : "E' tutto distrutto - non la riconosco più" : Da quattro anni Vincenzo Galiero aspettava di poter rientrare in casa sua. Era il giugno del 2014, quando una condotta dell'Abc - la società idrica di Napoli - si ruppe in via Domenico di Gravina, rendendo pericolante...