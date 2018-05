Kim smantella il sito dei test nucleari | ma Trump cancella il vertice di Singapore 

Nord Corea : “Smantellato sito nucleare”. Media : “Ma Kim sta solo nascondendo il suo arsenale atomico” : Mentre la chiusura del sito nucleare di Punggye-ri si è svolta in pompa magna come da programma, il governo NordCoreano si starebbe adoperando per mettere al riparo le proprie armi nucleari. E’ quanto sembra suggerire la recente decisione di nominare la provincia di Chagang “zona rivoluzionaria speciale del Songun”, il principio noto in inglese come “military first“. Secondo fonti del Daily NK – giornale online con base ...