Juventus | tornano alla base i prestiti | quanto valgono

Juventus - i tifosi tornano a far festa in piazza San Carlo : TORINO - Caroselli con I clacson suonati e festa in piazza a Torino, in una serata fredda cime a.marzo,per il settimo scudetto consecutivo della Juventus . I tifosi bianconeri -poche centinaia - si ...

Juventus-Sampdoria 0-0 La Diretta Tornano Howedes e Dybala - Higuain parte in panchina : Juventus e Sampdoria si sfidano a Torino nella partita delle ore 18 domenicali: i bianconeri, dopo le ultime prove in campionato positive nel risultato ma non esaltanti in quanto a gioco espresso, non ...