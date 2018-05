Juventus | Mandzukic vuole restare con Allegri

Juventus - rivoluzione in attacco : via Mandzukic e Higuain - dentro Morata e... - : ... eventualmente, rimpiazzare due calciatori di spessore come l'argentino ed il croato, ma la Vecchia Signora ha già un progetto: stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, oltre allo spagnolo ...

Roma-Juventus - probabili formazioni e ultimissime : Mandzukic e Under dal 1' : Roma-Juventus- Tutto pronto per il match di questa sera tra Roma e Juventus. Dopo la sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo, la Roma si è qualificata matematicamente alla prossima Champions League. Juventus a caccia di un punto per la conquista ufficiale dello scudetto. Allegri scegli il 4-2-3-1, dentro Mandzukic dal 1′. La Roma risponde con il […] L'articolo Roma-Juventus, probabili formazioni e ultimissime: Mandzukic e Under ...

Juventus-Milan - Finale Coppa Italia 2018 : le probabili formazioni. Allegri ritrova Mandzukic. Gattuso convoca Biglia e sceglie Cutrone in attacco : Tutto pronto allo Stadio Olimpico: Juventus e Milan questa sera si giocheranno la Finale della Coppa Italia. I bianconeri, dopo aver praticamente ipotecato lo Scudetto, vanno a caccia del quarto trionfo consecutivo, che significherebbe il quarto double di fila. Ambizioni importanti anche per i rossoneri. La stagione era cominciata male, poi dall’arrivo di Gennaro Gattuso qualcosa è cambiato: vincere vorrebbe dire dare un senso alla ...

Juventus : Mandzukic - Sturaro e De Sciglio in parte in gruppo : A due giorni dalla finale di Coppa Italia la Juventus si è allenata questa mattina a Vinovo e, dopo il riscaldamento e qualche scambio a beneficio delle telecamere presenti, si è dedicata alla tattica e alla circolazione palla, oliando i meccanismi in vista del match contro il Milan. Anche oggi Mario Mandzukic, Stefano Sturaro e Mattia De Sciglio hanno sostenuto parte della seduta con la squadra. Domani i bianconeri si alleneranno al mattino e ...

Juventus : “Chiellini convocato per il Bologna - out Hoewedes e Mandzukic” : L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha convocato 19 giocatori per l’anticipo della 36esima giornata di Serie A contro il Bologna in programma all’Allianz Stadium domani alle 20.45. Torna a disposizione Giorgio Chiellini, mentre sono out Mario Mandzukic e a sorpresa Benedikt Hoeweds, che ha riportato un trauma distrattivo alla regione adduttoria della coscia destra durante la sessione di allenamento odierna. Questo ...

Il Milan vuole Mandzukic/ Calciomercato - Juventus pronta al sacrificio : scambio con Bonaventura? : Il Milan avrebbe messo nel mirino l'attaccante croato della Juventus Mario Mandzukic, calciatore che può vantare un palmares composto da 23 trionfi. Opzione validissima visto anche il possibile addio di Andrè Silva in direzione Monaco, con Mirabelli che a Madrid, nella settima scorsa, ha incontrato Jorge Mendes, procuratore dell'attaccante portoghese, e un dirigente del Monaco. Si potrebbe quindi ipotizzare un valzer di punte con Andrè Silva in ...

Juventus news - formazione : Mandzukic e Pjanic assenti con il Bologna. Le alternative : Il croato non si allena con i compagni dopo l'operazione a cui si è sottoposto. Il bosniaco invece è squalificato: Allegri pensa così al 4-2-3-1 o ad uno fra Bentancur e Marchisio per sostituirlo ...

Infortunio Mandzukic - ansia in casa Juventus : gli ultimi aggiornamenti : Infortunio Mandzukic – A seguito della profonda ferita lacero contusa in regione sovramalleolare interna della caviglia destra, riportata in conseguenza del noto contrasto di gioco avvenuto nella partita di ieri, dopo il rientro a Torino nella nottata, Mario Mandzukic è stato sottoposto a sutura chirurgica. L’intervento, in anestesia locale, è stato effettuato da un consulente specialista in chirurgia plastica di riferimento della società ...

Juventus - intervento di sutura chirurgica per Mandzukic : Bologna a rischio : Una ferita profonda che ha richiesto una sutura chirurgica con circa dieci punti tra interni ed esterni: è questo quanto emerge dal bollettino medico diramato dalla Juventus in merito alle condizioni ...

Inter-Juventus - polemiche post gara. Mandzukic mostra i segni. Bergomi-Spalletti che frecciatine! : Inter-Juventus, polemiche- Non mancano le polemiche a fine gara tra Inter e Juventus. I nerazzurri puntano il dito contro la direzione di gara di Orsato. Sotto processo il fallo di Vecino dopo 17 minuti costato il rossono al giocatore, e la mancata espulsione di Pjanic per doppia ammonizione. BERGOMI: “GARA TROPPO STRANA” L’ex bandiera nerazzurra […] L'articolo Inter-Juventus, polemiche post gara. Mandzukic mostra i ...

Juventus - Allegri/ “Domani Barzagli e Mandzukic potrebbero giocare. Chi vince è un bravo ragazzo - chi perde.." : Juventus, Allegri: “Dopo Napoli da fenomeni siamo diventati brocchi? Ora mi diverto...”. L'allenatore chiede equilibrio e cuore in vista del derby d'Italia con l'Inter. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 22:28:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Inter Juventus : Mandzukic sicuro titolare Diretta tv - notizie live - orario (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Inter Juventus: Diretta tv, orario e le ultime notizie sugli 11 in campo domani a San Siro per la Serie A, nel big match della 35^ giornata.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 14:11:00 GMT)

Probabili formazioni Juventus-Napoli - le ultime dai campi. Dybala titolare - tridente con Higuain e Mandzukic? Azzurri d’assalto : Mancano poche ore al fischio d’inizio di Juventus-Napoli, la sfida scudetto in programma questa sera (ore 20.45). All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena una partita che vale una stagione intera: i bianconeri hanno quattro punti di vantaggio sui partenopei e cercano la vittoria di fronte al proprio pubblico per chiudere i conti mentre i partenopei vanno a caccia del colpaccio in trasferta per mantenere aperta la lotta negli ...

Probabili formazioni Juventus-Napoli : Allegri sceglie Douglas Costa e Mandzukic - panca per Dybala. Mertens vince il ballottaggio con Milik? : Il giorno della verità è arrivato. La partita più attesa dell’intero campionato si appresta ad andare in scena stasera, domenica 22 aprile, all’Allianz Stadium. Juventus e Napoli si sfideranno nel posticipo della 34^ giornata di Serie A nello scontro diretto per la conquista dello scudetto. I bianconeri, reduci dal rocambolesco pari col Crotone, devono gestire un vantaggio di 4 punti in classifica, ma non possono stare tranquilli, ...