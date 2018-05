Juventus | Buffon ha detto sì al PSG | 14 milioni in due anni Attesa l’ufficialità

Juventus - Perin sempre più vicino. Buffon vola verso il Psg : TORINO - Non è stato questo il giorno di Mattia Perin alla Juve. Ma è stato in ogni caso un giorno buono per compiere nuovi passi spediti verso la riuscita della trattativa. A margine dell'assemblea ...

Juventus - i consigli di Brio : 'Buffon? Giusto andare avanti - ma non cada nel ridicolo' : 'Buffon al Psg? Se ha deciso di continuare vuol dire che si sente di farlo, l'importante è non cadere nel ridicolo. Credo che un altro anno lo possa fare'. Così l'ex difensore della Juventus Sergio ...

Calciomercato Juventus/ Il post-Buffon - il sogno Milinkovic e il ritorno di Morata : i bianconeri del futuro : Archiviato il settimo scudetto consecutivo, la Juventus si tuffa nel Calciomercato estivo: possibile una mini-rivoluzione, studiamo allora le varie le possibilità della società bianconera(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 07:41:00 GMT)

Juventus - Buffon-PSG : mercoledì l’annuncio ufficiale : Tutto fatto, il PSG si prepara ad annunciare ufficialmente Gigi Buffon. Secondo quanto riportato dai colleghi di “Sport Mediaset”, mercoledì sarà il giorno dell’annuncio dell’ormai ex portiere bianconero in maglia parigina. Come riportato in mattina, Buffon firmerà un contratto biennale da 20 milioni di euro a stagione. Tutto pronto. Siamo ai dettagli dell’operazione.--Resta un grosso punto interrogativo sulla questione squalifica di Gigi ...

Juventus - Del Piero saluta Buffon : “E’ il giorno in cui hai guardato tutti negli occhi…” : Juventus, DEL Piero saluta Buffon- Alessandro Del Piero rende omaggio a Buffon con un’emozionante lettera tramite i propri account social. Parole di stima, affetto e di grandi ricordi. L’ex capitano ha poi concluso il suo pensiero dicendo: “E’ una storia che non va mai via…” IL MESSAGGIO DI DEL Piero “Oggi è il tuo momento, […] L'articolo Juventus, Del Piero saluta Buffon: “E’ il giorno ...

Juventus - festa scudetto sul pullman e addio a Buffon : il Napoli accusa i bianconeri. Ecco perchè… : Juventus, festa scudetto- Festeggiamenti iniziati già sul campo in omaggio a Buffon e al suo addio ai bianconeri. Standing ovation per il numero uno, poi la premiazione con la consegna della Coppa scudetto e infine la festa sul pullman a spasso per la città. IL Napoli PUNTA IL DITO De Laurentiis non avrebbe gradito i […] L'articolo Juventus, festa scudetto sul pullman e addio a Buffon: il Napoli accusa i bianconeri. Ecco perchè… ...

Juventus - Del Genio attacca Buffon : “Non lo stimo. Cambio canale quando vedo…” : Juventus, DEL Genio- Il noto giornalista, Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”, ha commentato il prossimo addio di Buffon alla Juventus, evidenziando la sua non particolare stima per il portiere juventino. “Cambio canale” Il giornalista ha dichiarato: “Non ho visto la conferenza e se mi capita di vederla sarò velocissimo […] L'articolo Juventus, Del Genio attacca Buffon: ...

Juventus-Verona - Allegri : “Sì - resto qui. Scudetto più bello. Domani la festa di Buffon…” : Juventus-Verona, Allegri- Massimiliano Allegri svela ufficialmente il suo futuro e si autoconferma sulla panchina della Juventus. Una scelta già maturata da tempo, la quale non è mai stata messa in dubbio dal tecnico bianconero. “resto ALLA JUVE” “Restare alla Juve? Ho una percentuale altissima, non ho mai avuto dubbi. Settimana prossima incontrerò la società per programmare […] L'articolo Juventus-Verona, Allegri: ...

Juventus - Ziliani durissimo con Buffon : ' Ha mostrato al mondo lo schifo...' : Queste le sue parole: ' Persino nella sua ultima partita con la Juventus Buffon riesce a mostrare al mondo lo schifo arbitrale che ha ridotto il calcio italiano a una cloaca a cielo aperto: fa rigore ...