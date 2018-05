Juve | Marotta fa pretattica | I colpi ci saranno Can | si chiude in 10 giorni

Juventus - Marotta rompe il silenzio : “Milinkovic-Savic costa troppo. Pogba? Fantamercato” : Juventus, Marotta- Beppe Marotta rompe il silenzio e annuncia le prossime trattative di mercato bianconere ai microfoni di “SportMediaset”. “EMRE CAN IN 10 GIORNI. SI’ A PERIN E DARMIAN” Ecco le parole del direttore generale: “Né Higuain né Mandzukic hanno chiesto di essere ceduti. Proveremo a rinnovare il contratto di Alex Sandro. Riscatteremo Douglas costa”. Acquisti: “Per Emre ...

Marotta e il mercato della Juve : "Milinkovic costa troppo - Emre Can tra 10 giorni". Sì a Perin-Darmian : "Douglas costa verrà riscattato e rimarrà, come anche Mandzukic e Higuain". Tentativo per il rinnovo di Alex Sandro

Juventus - a tutto Marotta : novità su Darmian - Milinkovic-Savic - Emre Can - Dybala e tanto altro… : L’amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, ha parlato delle novità di calciomercato che vi saranno in estate nella rosa bianconera L’amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, non si tira mai indietro quando c’è da parlare di calciomercato, sopratutto in una fase nella quale non corre il rischio di distogliere l’attenzione dal campionato. A bocce ferme l’ad può liberamente dedicarsi al ...

Juventus - l'ultimatum di Massimiliano Allegri a Beppe Marotta : chi vuole in squadra per restare : La nuova Juve è nata ieri mattina, tra le 9 e le 12. Tre ore di vertice con la dirigenza, nella nuova sede alla Continassa, in cui Massimiliano Allegri ha accettato la sfida del quinto anno alla guida ...

Juventus - Marianella : “Allegri allenerà all’estero”. Intanto Marotta insiste per Milinkovic-Savic : Juventus, Marianella- Il noto giornalista Massimo Marianella, intervenuto su canali “Sky”, ha confermato la sua idea di una prossima esperienza all’estero da parte di Massimiliano Allegri. Nessun dubbio per il giornalista: “Allegri ha vinto a tutti i livelli del nostro calcio, con la Juve ma anche prima. Un grande allenatore secondo me è quello che vince […] L'articolo Juventus, Marianella: “Allegri allenerà ...

Allegri resta alla Juventus / Vertice alla Continassa con Agnelli e Marotta : non rinnova - ma non parte : Allegri resta alla Juventus, Vertice alla Continassa con Andrea Agnelli e Beppe Marotta: il tecnico sarà ancora in bianconero, ma senza il rinnovo del contratto al 2020. Attesa per le parole(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 17:08:00 GMT)

Dg. Genoa : 'Juve e Napoli su Perin. Marotta l'ha chiesto - ma decide lui' : Nel prepartita della sfida fra Genoa e Torino il direttore generale dei Rossoblù, Giorgio Perinetti ha parlato anche di mercato ai microfoni di Premium Sport. BILANCIO - 'La stagione è stata rimessa in piedi dopo un inizio difficile, abbiamo fatto delle buone prestazioni ma nessun risultato con Juric, poi è arrivato Ballardini che ha rivitalizzato la ...

Juventus - Marotta svela : “il Psg è in corsa per Buffon” : Juventus, Marotta ha parlato del futuro di Buffon con l’ipotesi legata al Psg che prende sempre più piede: ecco le parole dell’ad bianconero “Buffon-Psg? Dovrà decidere tra alcune posizioni dietro la scrivania oppure continuare a giocare, se dovesse optare per questa seconda scelta quella squadra francese è in corsa”. Lo dice l’ad della Juventus, Beppe Marotta, commentando ai microfoni di Premium Sport le ...

Calciomercato Juventus - Marotta annuncia un colpo per la prossima stagione : La Juventus è in campo nella gara di campionato contro il Verona, si festeggia lo scudetto e l’addio di Buffon. L’amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, ha parlato delle prossime mosse di mercato della squadra torinese. Da Morata ad Emre Can, il dirigente bianconero ha fatto il punto su alcune trattative caldissime, parlando ai microfoni di Premium Sport: “Morata? I cavalli che sono scappati sono stati veramente pochi, ...

Calciomercato Juventus - ecco i nomi sulla lista di Marotta : 1 di 5 Successiva TORINO - Emre Can sarà il primo dei sei colpi juventini per il mercato estivo: il tedesco del Liverpool è vicinissimo anche se non ha ancora firmato. Cosa serve al club bianconero? ...

La Lega Dilettanti replica a Marotta sullo spareggio femminile Juve-Brescia : 'Grave mancanza di rispetto' : 'Da Giuseppe Marotta affermazioni gravi e inaccettabili, tanto più in quanto rese nella sua qualità di dirigente sportivo'. È quanto dichiarano il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo ...