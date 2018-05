Jacopo Fo benedice il governo M5S-Salvini | «I leghisti sono quasi tutti ex comunisti»

vanityfair

(Di giovedì 24 maggio 2018)Fo, lo scrittore Erri De Luca ha detto che suo padre Dario si vergognerebbe, vedendo i «suoi» 5 Stelle alleati con la Lega. «Mio padre è morto. Se Erri ha dei contatti diretti con lui me lo faccia sapere». Rabbia comprensibile a parte, certo è che fa strano, vedere Di Maio flirtare con. «Le faccio una domanda: che alternative c’erano all’alleanza con la Lega?». Tornare al voto? «Certo, e far vincere la coalizione di centrodestra… A un-Berlusconi, preferisco un-Di Maio». Tutto legittimo. Ma come fa il movimento che criticava quotidianamente i toni dei, a mettersi d’accordo con chi cantava i cori contro i napoletani? «È la politica. Anch’io volevo il socialismo realizzato, ma non è stato possibile». Felice che ora l’abbiano scoperto anche i 5 Stelle. Quelli che criticavano il Patto del Nazareno ...