Ivrea Treno travolge tir a passaggio a livello | 2 morti

romadailynews

: #UltimOra Treno contro tir sulla linea Torino-Ivrea, 2 morti e 18 feriti. Tre carrozze sono uscite dalle rotaie. Ap… - SkyTG24 : #UltimOra Treno contro tir sulla linea Torino-Ivrea, 2 morti e 18 feriti. Tre carrozze sono uscite dalle rotaie. Ap… - RaiNews : Treno Torino-Ivrea travolge tir che attraversava binari a Caluso: due morti e venti feriti ? - AngeloTofalo : Un treno travolge un camion fermo sui binari e deraglia. Tragedia sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea. Almeno una… -

(Di giovedì 24 maggio 2018)tir a, 2– E’ di almeno duee una ventina di feriti, tre dei quali gravi, il bilancio della sciagura ferroviaria della notte scorsa in Piemonte in cui une un Tir si sono scontrati a Caluso, lungo la linea Torino-. A perdere la vita sono stati il macchinista del convoglio, il 61enne Roberto Madau, e il 64enne romeno Stefan Aureliana che conduceva il mezzo di scorta tecnica a due Tir provenienti dalla Repubblica Ceca con un carico eccezionale di container. Tra i feriti gravi c’è la capo. L’incidente è avvenuto poco prima delle 23.30 a unall’altezza della frazione Are. Stando alle prime ricostruzioni, il Tir avrebbe attraversato ilcontromano nonostante il semaforo stesse già lampeggiando per l’arrivo dell’ultimodella giornata da ...