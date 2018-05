Italia | Mancini | Serve tempo | Io non sono un mago

Italia - Mancini : 'Mi ispiro alla Nazionale del Mundial '82' : COVERCIANO - Conferenza stampa di Roberto Mancini dopo aver diretto il primo allenamento da nuovo ct presso il centro tecnico di Coverciano. Per riportare l'Italia ai fasti che furono però chiede ...

Italia - Mancini : "Balotelli? Deve comportarsi bene - ma ho fiducia" : L'avventura azzurra ri Roberto Mancini c.t. è iniziata ieri sera, con l'arrivo a Coverciano dei 28 azzurri scelti per le tre amichevoli contro Arabia Saudita , 28 maggio a San Gallo, , Francia , 1 ...

Italia - Mancini : 'Non sono un mago... Buffon è sempre convocabile' : TORINO - 'Questa deve essere una squadra che unisce in un momento di difficoltà come questo dopo la mancata qualificazione ai Mondiali '. Così il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini , ...

Italia - Mancini : "Balotelli? Sta facendo bene - dipende da lui" : Primo allenamento e prima conferenza stampa ufficiale da commissario tecnico dell'Italia per Roberto Mancini. Da Coverciano in diretta le parole del nuovo allenatore azzurro. "Non sono un mago, non ho ...

Italia : con Mancini e Conte parte l'anno zero. Entusiasmo e fiducia - c'è speranza : ... 'Restituire l'Italia agli Italiani e la riportarla all'onor del mondo come merita'. La 'nuova Italia' intesa come Paese e patria per ciascun cittadino muoverà i primi passi la prossima settimana ...

Mancini - prime prove di nuova Italia : L'Italia, senza il mondiale dopo 60 anni, riparte con Mancini in panchina. La nuova gestione tecnica parte stamattina a Coverciano, dove già da ieri sera il ct ha accolto i giocatori della sua ...

Italia - completato lo staff di Mancini. Oggi il raduno a Coverciano : ROMA - Alberico Evani , Angelo Adamo Gregucci , Giulio Nuciari e Fausto Salsano : saranno loro a completare lo staff di Roberto Mancini in Nazionale. Stasera, intanto, parte il ritiro del nuovo corso ...

“Vogliamo Buffon per Italia-Olanda” - le intenzioni di Fabbricini e Mancini : “Volevo chiamare Buffon e parlarci in funzione dell’amichevole di Torino, per dirgli che lo vorrei lì con la squadra in qualche modo. Non l’ho potuto trovare, sono stato impegnato anche io qualche giorno, ma appena possibile lo chiamerò e credo che lo stia facendo anche Mancini, che oggi è a Milano ma sta tornando a Roma”. Lo dice il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, commentando la decisione di Buffon di chiudere con la ...

La prima Italia di Mancini...un anno fa da Fiorello : Il contesto era inevitabilmente scherzoso, ma la sua formazione sembrava piuttosto seria. Era il marzo del 2017 quando durante la sua trasmissione Rosario Fiorello chiese a Roberto Mancini quale ...

Nazionale - Mancini : "Il futuro è azzurro - sarà l'Italia della rinascita" : "Come vorrei che venisse chiamata la mia Nazionale? l'Italia della rinascita". Così Roberto Mancini intervenendo al dibattito "La storia siamo noi - 60 anni di calcio raccontati dai suoi protagonisti",...

