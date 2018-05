Italia | dopo Bernardeschi anche Zaza e Immobile lasciano Coverciano

Verona - dopo la liberazione ragazza pakistana rientrerà in Italia : Verona, dopo la liberazione ragazza pakistana rientrerà in Italia Verona, dopo la liberazione ragazza pakistana rientrerà in Italia Continua a leggere L'articolo Verona, dopo la liberazione ragazza pakistana rientrerà in Italia proviene da NewsGo.

Giro d'Italia 2018 - classifica e risultati dopo la tappa 17 : Ennesimo duello Viviani-Bennett in volata: vince il corridore veronese, che sale a quota 4 trionfi in questo Giro. Distanze immutate tra i grandi della classifica, con Yates ancora in rosa

Londra - arrestato pedofilo Italiano/ Preso 50 anni dopo gli abusi : molestò due sorelline minorenni : Un italiano, emigrato a Londra in cerca di lavoro, avrebbe molestato sessualmente due sorelline della famiglia che lo ospitava: è stato arrestato 50 anni dopo i casi(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:27:00 GMT)

Il Guizhou Hengfeng parla Italiano : dopo il Milan ecco il brand Tucano : Il Guizhou Hengfeng F.C., club della SuperLeague cinese, pochi giorni fa ha annunciato la partnership con il Milan: ora l'accordo con Tucano L'articolo Il Guizhou Hengfeng parla italiano: dopo il Milan ecco il brand Tucano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Giro d’Italia - ecco la nuova classifica generale dopo la cronometro di Rovereto : che sfida per il podio dietro Yates e Dumoulin! : Giro d’Italia, dopo la cronometro di Rovereto cambia ancora la classifica generale: Chris Froome risale dal 7° al 4° posto, Rohan Dennis addirittura dall’11° al 6°. Molto bene Domenico Pozzovivo che mantiene il terzo posto, ma adesso deve difenderlo da Froome nuova rivoluzione nella classifica generale del Giro d’Italia dopo la cronometro di Rovereto: Simon Yates mantiene la maglia rosa, ma dietro succede di tutto. Dumoulin si ...

Classifica Giro d’Italia 2018 - sedicesima tappa : Yates mantiene la maglia rosa dopo la cronometro - Pozzovivo rafforza il terzo posto! : La cronometro individuale Trento-Rovereto ha riscritto la Classifica del Giro d’Italia 2018. La sedicesima tappa ha comunque confermato Simon Yates in maglia rosa: il britannico ha perso nei confronti di Tom Dumoulin ma è riuscito a conservare un buon vantaggio nei confronti dell’olandese. Il capitano della Mitchelton-Scott ha superato brillantemente anche questo ostacolo e ora sogna davvero il successo finale. Non ha brillato Chris ...

Borsa Italiana vira al rialzo dopo tensioni spread in avvio. FTSE MIB +0 - 71% : Situazione politica in stallo dopo la candidatura di Giuseppe Conte a premier proposta ieri pomeriggio da Lega e M5S al presidente Mattarella: quest'ultimo sembra intenzionato a prendersi una pausa ...

Napoli - la tratta delle schiave : costrette a prostituirsi dopo essere arrivate in Italia con un barcone : Sgominata tratta delle schiave. La polizia Napoli ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare del Tribunale partenopeo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di...

La 194 quarant’anni dopo in Italia : “Assassina starai malissimo” - “torna fra un mese”. Le nostre croniste hanno cercato di abortire - ecco cos’è successo : In coda all’alba, in scantinati squallidi e freddi. Numeri di telefono che squillano a vuoto. Attese di settimane. Medici che rifiutano certificati o indirizzano a cliniche private. La volontaria dell’associazione “pro vita” che ti parla di «omicidio». Mentre i consultori cattolici, in crescita, incassano fior di soldi pubblici, ma mettono in chiaro che fra le loro mura la legge sull’aborto non è in vigore. Era il 22 maggio 1978 quando in Italia ...

Matteo Salvini dopo l'incontro con Sergio Mattarella : 'Prima gli Italiani - l'Europa non deve preoccuparsi' : Adesso partiamo, siamo vogliosi di far crescere l'economia del Paese. All'estero - ha aggiunto - non hanno nulla da temere perché l'Italia crescerà'. Dunque, dal cuore della politica italiana, dal ...

Internazionali d’Italia – Nadal sincero dopo la vittoria : “la pioggia mi ha aiutato. Zverev? Ditemi che non capisco di tennis se…” : Rafa Nadal schietto e sincero dopo la vittoria degli Internazionali d’Italia: lo spagnolo ammette di essere stato aiutato dalla pioggia ed esalta il talento di Zverev Ieri pomeriggio la finale degli Internazionali d’Italia ha visto trionfare ancora una volta Rafa Nalda. Il maiorchino ha vinto il Masters 1000 di Roma per l’ottava volta, battendo in finale Alexander Zverev campione in carica. Grande merito, oltre alle ...

Giro d’Italia – Pozzovivo non ci sta! Che affondo alla stampa : “dopo la mia bella prestazione hanno parlato solo della crisi di Aru” : Domenico Pozzovivo, il quarto posto nella tappa di Sappada e la frecciatina alla stampa Ancora una favolosa impresa di Simon Yates. La maglia rosa della 101ª edizione del Giro d’Italia ha conquistato oggi una strepitosa vittoria sul traguardo di Sappada, al termine della quindicesima tappa della corsa rosa partita da Tolmezzo. Il corridore della Mitchelton Scott si è lasciato alle spalle la maglia bianca Miguel Angel Lopez e Tom Dumoulin. ...