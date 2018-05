Italia | accertamenti per Immobile e Zaza

Franco Terlizzi - abbandona l'Isola dei Famosi 2018/ L'ex pugile torna in Italia per "accertamenti medici" : Franco Terlizzi ha abbandonato l'Isola dei Famosi 2018. Nel fine settimana L'ex pugile ha lasciato l'Honduras per accertamenti medici. In settimana aveva litigato con gli altri naufraghi.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 08:55:00 GMT)