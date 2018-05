Iraq - kamikaze si fa esplodere in un parco di Baghdad : 7 morti : Attentato suicida in un parco di Baghdad affollato di famiglie e bambini: il bilancio è di almeno sette persone uccise, tra cui un poliziotto. Fonti di sicurezza hanno riferito di avere individuato il ...

Iraq : kamikaze in un parco - 7 morti : 5.38 Un attentatore suicida si è fatto esplodere in un parco di Bagdad affollato di famiglie e bambini, uccidendo almeno 7 persone,tra cui un poliziotto. Fonti di sicurezza hanno riferito di aver individuato l'attentatore all'ingresso del parco di Shoala, in un distretto a maggioranza sciita a nord della città, ma che l'uomo è riuscito a farsi esplodere prima di essere preso. Nell'attentato sono rimaste ferite almeno 16 persone. Si è trattato ...