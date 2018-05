Iran | Germania-Cina | sì accordo nucleare

Iran - Germania e Cina restano su accordo : 12.00 Germania e Cina si schierano per mantenere in vigore l'attuale accordo del 2015 con l'Iran sul nucleare, malgrado gli Usa abbiano annunciato il ritiro. La cancelliera Angela Merkel, nella conferenza stampa col premier Li Keqiang nella grande sala del popolo subito dopo il bilaterale, ha rilevato che "quanto all'accordo con l'Iran, è lontano dall'essere l'ideale, ma altre opzioni sono ancora meno stabili.Questo è il perché continueremo a ...

Germania in trattativa con Russia e Cina per l'accordo nucleare Iraniano - : "Stiamo negoziando con la Russia, siamo in trattative con la Cina, ovviamente, è in questione questo accordo. Ma trovo sbagliato… unirsi contro gli USA con la Russia e la Cina. Gli USA ...

Trump lascia il patto Iraniano - ma Francia - Germania e UK lo confermano : La Casa Bianca ha inoltre annunciato sanzioni contro settori critici dell'economia iraniana come l'energia, il petrolchimico e il settore finanziaria e ha minacciato "severe conseguenze" per coloro ...

Iran - lunedì summit Francia - Germania - GB : 9.00 I ministri degli Esteri di Francia, Germania e Gran Bretagna incontreranno rappresentanti Iraniani lunedì prossimo, 14 maggio, per vedere come preservare l'accordo sul nucleare, dopo l'uscita degli Usa dall'intesa. Lo ha annunciato il capo della diplomamazia francese, Jean-Yves Le Drian, all'emittente Rtl. "Ci riuniremo con i miei colleghi britannico e tedesco lunedì prossimo, insieme anche ai rappresentanti Iraniani,per considerare l' ...

Ambasciatore Usa in Germania: Berlino fermi affari con l'Iran

Iran - "rammarico" Francia - Germania - GB : 22.04 "Francia, Germania e Gran Bretagna si rammaricano per la decisione americana di uscire dall'accordo sul nucleare Iraniano". Così su Twitter il presidente francese Macron."Lavoreremo insieme" a un accordo "più ampio" con l'Iran, aggiunge, "è in gioco la lotta internazionale contro la proliferazione nucleare". "L'accordo va mantenuto. Contribuisce alla sicurezza nella regione e frena la proliferazione nucleare. L'Italia è con gli alleati ...

Iran - Trump : "Usa rompe l'accordo sul nucleare"/ "Finanzia terrore" : nota di Germania - Francia e Gb : Donald Trump e l’accordo sul nucleare: annunciato il ritiro. "Il regime di Teheran finanzia il terrorismo, abbiamo le prove. Pronte nuove sanzioni". Ue e Rohani, "intesa va mantenuta"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 21:40:00 GMT)

Gb - Francia e Germania : sosteniamo l’accordo sul nucleare con l’Iran - ma dobbiamo discutere sui missili balistici : Gran Bretagna, Francia e Germania hanno ribadito il loro sostegno all’accordo internazionale con l’Iran sul nucleare, ritenendolo il modo migliore per evitare che Teheran si doti dell’atomica. Lo ha riferito un portavoce del governo britannico, sottolineando che la posizione comune è frutto di telefonate che la premier Theresa May ha avuto con il p...

