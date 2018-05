iPhone X non convince gli utenti | prezzi alti e rotture improvvise | vendite in calo per

Samsung prende in giro iPhone con un nuovo video promo : non male il taglio notch : Nelle scorse ore è stato pubblicato un nuovo video intitolato "Samsung Galaxy: Moving On" e dedicato agli utenti iOS che trovano il proprio iPhone lento L'articolo Samsung prende in giro iPhone con un nuovo video promo: non male il taglio notch proviene da TuttoAndroid.

Problemi ultimo aggiornamento WhatsApp con le notifiche : nome mittente non visibile su iPhone : Fastidiosissimi Problemi in corso con l'ultimo aggiornamento WhatsApp che non permette di sfruttare del tutto le notifiche: queste non presentano il nome del mittente ma solo il suo numero, rendendo quasi impossibille (in un primo momento per gli utenti) l'identificazione di chi ha appena scritto e inviato un messaggio. Ecco quali profili, al momento di questa pubblicazione, sono colpiti dall'anomalia. Nella giornata di ieri, per gli utenti ...

WhatsApp : attenzione al messaggio Killer che blocca gli smartphone Android - e non gli iPhone : Su WhatsApp sta circolando di recente un messaggio che sulla carta potrebbe portare al blocco (temporaneo) del vostro smartphone Android, mentre sono immuni gli iPhone: si tratta solo di uno scherzo!Qualcosa di interessante per qualcuno, tragico per altri o scherzoso per la maggior-parte delle persone sta accadendo di recente nell’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo: WhatsApp.Su WhatsApp circola un messaggio ...

LG G7 ThinQ : ecco perchè non ha un audio stereo e non ha copiato il notch di iPhone X : LG ha deciso di non puntare su un audio stereo per LG G7 ThinQ come hanno invece fatto altri produttori. Scopriamo insieme le ragioni di tale scelta L'articolo LG G7 ThinQ: ecco perchè non ha un audio stereo e non ha copiato il notch di iPhone X proviene da TuttoAndroid.

Apple : non solo iPhone X nel 2018 - ecco la sorpresa di Cupertino : Apple vuole restare al top. Negli ultimi anni il mondo della telefonia si è un po' scissa in quella che è una vera e propria guerra di filosofia. Da un lato c'è l'apertura di Android e prodotti molte volte più economici, dall'altro c'è l'affidabilità di ios e prezzi che spesso sono irraggiungibili per molti. La grandezza di Apple risiede nel che, indipendentemente dall'esserne fan o meno, è un solo brand che lotta praticamente contro tutto gli ...

Apple perde la causa contro un riparatore di iPhone non autorizzato : (Foto: LaPresse) In Norvegia i riparatori di iPhone indipendenti potrebbero da oggi avere una vita più facile rispetto al passato. Lo ha stabilito una sentenza che ha appena dato ragione a Henrik Huseby, un proprietario di un negozio accusato da Apple di effettuare riparazioni di iPhone non autorizzate utilizzando componenti in violazione del trademark della casa di Cupertino: le sue attività non costituiscono un illecito. La notizia l’ha ...

Troppo alto il prezzo iPhone X? Il successore costerà ancora di più - Apple non demorde : Se qualcuno a fine 2017 ha avuto da ridire sul prezzo iPhone X che in Italia ad esempio ha toccato quota 1400 euro nella sua versione più accessoriata, ecco che potrebbe restare spiazzato dal costo del successore del modello premium che dovrebbe spostare l'asticella del valore commerciale del device Apple ancora più in alto. Quale sarà la strategia di Apple al riguardo? Gli analisti di UBS Steven Milunovich e Benjamin Wilson non hanno dubbi, ...

iPhone X e iPhone 8 : Apple ostacola i dispositivi che hanno subito riparazioni in centri non autorizzati : Sta scoppiando una polemica riguardante la volontà di Apple di bloccare i suoi ultimi dispositivi di punta, l’iPhone X e l’iPhone 8, che hanno subito riparazioni in centri non ufficiali, nello specifico non avvenuti in Apple StoreIn particolare l’attenzione è puntata sul display, infatti alcuni utenti evidenziano malfunzionamenti allo schermo dopo una sostituzione con un ricambio originale ma non installato in un centro ...

Se il display non è Apple - l'iPhone 8 va in tilt : Quanto costa far riparare lo smartphone dai centri non autorizzati dal brand? Probabilmente meno rispetto a ciò che comporterebbe rivolgersi agli store ufficiali. I componenti non originali, d’altronde, possiedono in tutto e per tutto medesime caratteristiche e identiche prestazioni rispetto ai gemelli autentici. Apparentemente, almeno. Sennonché, in qualche caso, ricorrere a sostituzioni di parti non certificate potrebbe seriamente ...

Huawei Mate 20 : in pura potenza non ha rivali - stracciati iPhone X ed S9+ : Huawei Mate 20 con il processore Kirin 980 realizza quasi 357.000 punti su AnTuTu, questa almeno dovrebbe essere la configurazione del dispositivo il cui benchmark è apparso sul sito cinese CNMO.com. Dunque, stracciati iPhone X e iPhone 8 (i primi a superare i 200 mila punti) e Galaxy S9 Plus che ha totalizzato 260 mila punti su AnTuTu, il noto benchmark per i dispositivi mobili. Mai nessuno come Huawei Mate 20 Mai nessuno smarthpone, Andorid o ...

“Non fatelo o addio iPhone”. Panico tra gli utenti dopo le tante segnalazioni di un guasto capace di mandare al manicomio anche il più paziente di noi. A cosa fare attenzione - se volete evitare (grossi) guai : Un aggiornamento che ha portato con sé delle nuove funzionalità ma, tra lo stupore degli utenti che si erano affrettati a scaricarlo, anche dei problemi non da poco che soltanto nelle ultime ore stanno iniziando a venire a galla. Di cosa stiamo parlando? Delle ultime novità sul fronte dei dispositivi Apple, per la precisione con la modifica iOS 11.3 che sta dando non pochi grattacapi ai possessori dell’iPhone 8. Nello specifico, ...

Il nuovo aggiornamento di Apple rompe gli schermi degli iPhone 8 riparati con parti non originali : Il nuovo aggiornamento dei dispositivi Apple, iOS 11.3, porta con sé nuove funzionalità, ma anche qualche problemino per chi possiede un iPhone 8. Sembra infatti che l'aggiornamento "rompa" letteralmente lo schermo di alcuni iPhone 8 riparati con componenti di terze parti, rendendo inutilizzabile il touchscreen. In poche parole, anche mostrando la solita schermata, lo smartphone diventa insensibile al nostro tocco.Un vero e proprio ...

iPhone 8 - l’ultimo aggiornamento blocca gli schermi non originali : (Foto: Maurizio Pesce / Wired) L’ultimo aggiornamento del sistema operativo iOS — quello che qualche giorno fa ha portato il software alla versione 11.3 — sarà ricordato probabilmente come l’update che ha messo una pezza al disastro dei rallentamenti forzati su iPhone, ma il nuovo sistema di gestione della batteria non è l’unica novità che il nuovo iOS porta in dote. Secondo quanto riporta Motherboard, l’aggiornamento ...

Problemi iOS 11.3 per iPhone 8 al touch : perché non funziona? : Ci sono tantissimi aspetti che devono essere necessariamente presi in esame in questi giorni per quanto concerne l'aggiornamento del sistema operativo iOS 11.3. Il rilascio ha sicuramente migliorato i device interessati sotto moltissimi punti di vista, ma allo stesso tempo pare aver creato un problema del tutto inaspettato a coloro che hanno deciso di acquistare un iPhone 8 o un iPhone 8 Plus, almeno stando alle informazioni che oggi 10 aprile ...