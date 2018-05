iPhone | gli utenti non sono così tanto soddisfatti | tutti i dettagli

iPhone X non convince gli utenti : prezzi alti e rotture improvvise - vendite in calo per Apple : iPhone X non convince gli utenti: prezzi alti e rotture improvvise iPhone X non convince gli utenti: prezzi alti e rotture improvvise, vendite in calo per Apple iPhone X doveva essere il gioiello di ...

La batteria dell'iPhone gli esplode in tasca : in ospedale con ustioni di secondo grado : L'iPhone che aveva in tasca è esploso all’improvviso, procurandogli delle ferite alla gamba e una prognosi di 28 giorni. Questa volta non è successo

Frasi Da Mettere Su Instagram : Le Migliori 6 App Per Android e iPhone : Dove posso trovare Frasi e didascalie per Instagram? Ci sono app che consigliano le Frasi belle da Mettere su Instagram? Dove trovare Frasi e aforismi per Instagram in inglese da copiare e incollare? Frasi per foto Instagram: dove trovarle da copiare velocemente? Frasi per foto Instagram: ecco 6 app indispensabili su Android e iPhone Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli […]

Qual’è Il Miglior Antivirus Per iPhone? Nessuno! : Quale Antivirus usare su iPhone? Quale è il Miglior Antivirus per iPhone? Quale programma Antivirus installare per proteggere iPhone da virus, malware e altre minacce? Esistono Antivirus gratis per iPhone? Un Antivirus su iPhone serve davvero? Antivirus iPhone: tutto quello che devi sapere Hai appena comprato un nuovo iPhone e stai pensando di proteggerlo con un buon Antivirus, magari gratuito? I […]

Samsung prende in giro iPhone con un nuovo video promo : non male il taglio notch : Nelle scorse ore è stato pubblicato un nuovo video intitolato "Samsung Galaxy: Moving On" e dedicato agli utenti iOS che trovano il proprio iPhone lento L'articolo Samsung prende in giro iPhone con un nuovo video promo: non male il taglio notch proviene da TuttoAndroid.

Giochi Auto iPhone : ecco i migliori : La maggior parte degli utilizzatori di smartphone utilizza lo stesso non solo per questioni lavorative ma anche per svago. Parlando di iPhone nello specifico, su App Store è possibile trovare una grandissima varietà di Giochi per ogni passione e divertimento. Oggi andremo ad analizzare i Giochi Auto iPhone e alcuni di essi fanno parte anche della nostra selezione dedicata ai migliori Giochi iPhone. Sullo Store di Apple, i Giochi Auto iPhone sono ...

WhatsApp - il ritorno della truffa degli iPhone X : Essendo WhatsApp una piattaforma di messaggistica molto famosa ed utilizzata, può costituire un terreno assai fertile per quanto riguarda la diffusione di codici sconto, coupon e offerte per prodotti ambiti del regno dell'abbigliamento, del fashion, o della tecnologia in generale. Ma sfortunatamente ci sono malintenzionati che ne fanno anche la propria fonte indebita di "guadagno", ideando truffe convincenti e allettanti soprattutto per i ...

I migliori vetri protettivi per iPhone : Sì, vetri, perché secondo gli esperti la prima regola è: meglio i vetri delle pellicole di plastica The post I migliori vetri protettivi per iPhone appeared first on Il Post.

Gli Sfondi dell’HTC U12+ disponibili per il vostro smartphone Android o iPhone : Link download : Potete scaricare gli Sfondi ufficiali del prossimo smartphone top di gamma HTC U12+ da poter utilizzare sul vostro smartphone Android o Apple iPhone: ecco il Link download.Seppur il prossimo HTC U12+ sarà presentato ufficialmente solamente a partire dal 23 maggio 2018, gli utenti possessori di uno smartphone Android o di un Apple iPhone possono già scaricare gli Sfondi ufficiali di quest’ultimo top di gamma.HTC U12+ ecco gli Sfondi ...

Come scattare foto migliori con iPhone : iPhone è uno smartphone che da sempre, nonostante i sensori utilizzati sulla fotocamera contino meno Megapixel rispetto ai concorrenti Android, ha sempre dato il meglio di sé nella fotografia. Questo è merito soprattutto della parte software, perfettamente sviluppata per dialogare al meglio con quella hardware. Già con la modalità automatica è infatti possibile scattare ottime foto con iPhone, proprio perché la gestione autonoma delle ...

Le migliori app iPhone : iPhone è senza dubbio uno degli smartphone che, dal momento del lancio della prima versione, ha avuto più successo su scala mondiale. Ormai sappiamo bene che gran parte del successo di questo dispositivo passa attraverso il software, che Apple è riuscita a ottimizzare in maniera egregia rispetto agli avversari diretti. iOS riesce infatti a garantire prestazioni e fluidità con un hardware sicuramente adeguato, ma meno potente della controparte ...

Sempre più vicino iOS 12 : nuova funzione in arrivo per lo sblocco degli iPhone : Non manca molto alla presentazione ufficiale del nuovo sistema operativo iOS 12, considerando il fatto che l'appuntamento dovrebbe essere in programma entro il mese di giugno (con rilascio avviato con ogni probabilità a settembre, contestualmente al lancio sul mercato del nuovo iPhone 2018), eppure in questi giorni si susseguono gia le indiscrezioni relative al tanto atteso aggiornamento. Quali saranno le specifiche del nuovo OS di Apple? Oggi 8 ...

Apple cresce anche senza la spinta degli iPhone : utili sopra le attese : La società di Cupertino alza il dividendo e annuncia un buyback da 100 miliardi di dollari. Il modello X permette di alzare il prezzo medio di vendita del...

WhatsApp : attenzione al messaggio Killer che blocca gli smartphone Android - e non gli iPhone : Su WhatsApp sta circolando di recente un messaggio che sulla carta potrebbe portare al blocco (temporaneo) del vostro smartphone Android, mentre sono immuni gli iPhone: si tratta solo di uno scherzo!Qualcosa di interessante per qualcuno, tragico per altri o scherzoso per la maggior-parte delle persone sta accadendo di recente nell’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo: WhatsApp.Su WhatsApp circola un messaggio ...