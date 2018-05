Intesa Sp | Moscianese | regolamentare come banche Fintech e Big Tech 2

calcioweb.eu

(Di giovedì 24 maggio 2018) (AdnKronos) – “Sia leche le Bigche offrono servizi simili alledovrebbero essere sottoposti, naturalmente in maniera proporzionata, alla medesima regolamentazione e ai medesimi requisiti prudenziali, presentando gli stessi rischi, secondo il principio same business, same rules, same supervision”, aggiunge, Group head of Institutional affairs diSanpaolo. Le autorità competenti “dovrebbero sviluppare un framework di risk identification da applicare alle, che consenta di mappare a livello formale i possibili rischi sia verticali, legati al tipo di attività svolta, che orizzontali, relativi alla loro natura specifica”, chiosa. L'articoloSp:e Big(2) CalcioWeb.