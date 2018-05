Intesa Sanpaolo si allea con OurCrowd sulle startup

La Luiss sceglie Intesa Sanpaolo per il servizio di tesoreria : La collaborazione tra Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli e Intesa Sanpaolo si rafforza ulteriormente alla luce dell'assegnazione alla Banca del servizio di tesoreria dell'Università...

Azioni Intesa Sanpaolo osservate speciali : trimestrale sarà premiata in differita sul Ftse Mib oggi? : ... non si può oggettivamente parlare di sell off ma di semplici realizzi dopo le recenti performance da record del Ftse Mib, è stata incoraggiata dalla crescente incertezza politica italiana. L'impasse ...

Intesa Sanpaolo fa il pieno di utili. "La migliore trimestrale di sempre" : L'ad Messina: 'Eccellente partenza del piano, i profitti saranno più alti del 2017' Intesa Sanpaolo sfodera il miglior primo trimestre dalla sua fondazione, dal 2008 insomma. Al 31 marzo la banca ...

Intesa Sanpaolo - Messina : risultati solidi e di qualità elevata : Teleborsa, - Nel primo trimestre di quest'anno "abbiamo conseguito risultati solidi e di qualità elevata, il che consente al nostro Piano d'Impresa di partire di slancio". Cosi' il CEO di Intesa ...

Intesa Sanpaolo : Messina - nel primo trimestre aiutate 3.600 aziende in temporanea difficoltà : Intesa Sanpaolo è consapevole dell'impatto della propria attività sull'economia reale e ha elaborato negli anni una precisa strategia con l'obiettivo di interpretare il concetto della creazione di ...

Intesa Sanpaolo - Messina : "risultati solidi e di qualità elevata" : Nel primo trimestre di quest'anno "abbiamo conseguito risultati solidi e di qualità elevata, il che consente al nostro Piano d'Impresa di partire di slancio". Cosi' il CEO di Intesa Sanpaolo , Carlo ...

Intesa Sanpaolo : le imprese al femminile decisive per la ripresa : Milano , askanews, - Le imprese in rosa sono decisive per sostenere la ripresa economica, soprattutto in un contesto, come quello italiano, dove il tasso di attività femminile è ancora mediamente al ...

Intesa Sanpaolo - risultati positivi nel trimestre : Teleborsa, - Intesa SanPaolo ha diffuso i conti del 1° trimestre del 2018, che sono "pienamente in linea con l'obiettivo di un utile netto superiore a 3,8 miliardi di euro nel 2017 e di un ...

Intesa Sanpaolo e Fondazione Belisario premiano imprese al femminile : Roma, 7 mag. , askanews, Si svolge oggi a Milano, nella filiale new concept Intesa Sanpaolo di Via Verdi 8, il primo dei tre incontri con le 110 imprese finaliste del premio 'Women Value Company ...

5 start up a Londra con Intesa Sanpaolo : ANSA, - ROMA, 3 MAG - Dai droni al bio ortodomestico, sono cinque le startup italiane che esordiranno a Smau London 2018 con l'Innovation Center di Intesa Sanpaolo per incontrare incubatori e ...

Assunzioni Intesa Sanpaolo : posizioni aperte a maggio 2018 Video : Proamo con interessanti novita' per chi cerca lavoro [Video]. Si informa che il Gruppo Intesa Sanpaolo ricerca diverse figure competenti, da dislocare sia in Italia che all'Estero. Ma entriamo nel merito e scopriamo di che cosa si tratta. posizioni aperte a maggio 2018 L'Intesa Sanpaolo assume in Stage di 6 mesi profili professionali, da assegnare presso la Direzione Operations-Ufficio Legale di Milano in Lombardia. Si richiede la Laurea ...

Intesa Sanpaolo : via libera da assemblea straordinaria a conversione azioni risparmio : Teleborsa, - La quotazione in Borsa di società del gruppo Intesa Sanpaolo non è al momento un'opzione sul tavolo. Lo ha spiegato il presidente, Gian Maria Gros-Pietro , . Ha votato a favore il 99,65% ...