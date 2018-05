Inter | il Valencia riscatta Kondogbia | ai nerazzurri 25 milioni di euro

Il Valencia riscatta Kondogbia - ecco la plusvalenza per l’Inter : ecco a quanto ammonta la plusvalenza realizzata dai nerazzurri grazie alla cessione del centrocampista francese L'articolo Il Valencia riscatta Kondogbia, ecco la plusvalenza per l’Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - riscatto Cancelo : ecco la decisione del Valencia Video : I nodi vengono generalmente al pettine, nessuno escluso, ed i nodi Interisti sono parecchio ingarbugliati. Così dopo l'auspicata e sofferta qualificazione alla prossima Champions League, i tifosi nerazzurri hanno dovuto fare i conti con l'amara realta': la partecipazione al massimo trofeo continentale portera' gli attesi benefici economici, ma non avra' alcun effetto sull'attuale bilancio. Entro il 30 giugno, l'Inter deve presentare le dovute ...

Calciomercato Inter - il tecnico del Valencia svela la situazione dei riscatti di Cancelo e Kondogbia : Il futuro di Cancelo e Kondogbia si deciderà entro il 31 maggio, Inter e Valencia nella scorsa estate si accordarono per due prestiti con diritto di riscatto “L’Inter ha tempo fino al 31 maggio per esercitare la sua opzione di acquisto per Cancelo, ed è così anche per noi (Valencia ndr) con Kondogbia. Loro ancora non hanno deciso, noi renderemo ufficiale il riscatto a breve”. Parole e musica di Marcelino, allenatore del ...

Inter - arriva il sorprendente rifiuto del Valencia alla richiesta dei nerazzurri Video : C'è grande delusione in casa #Inter dopo la sconfitta subita ai danni del Torino [Video] per 1-0, che non solo ha negato il sorpasso alla Roma al terzo posto, ma ha anche portato la squadra di Luciano Spalletti al quinto posto, superata dalla Lazio, vincente alla Dacia Arena contro l'Udinese. Ora la classifica dice che Lazio e Roma sono terza e quarta in classifica a 60 punti e, a re, c'è l'Inter al quinto posto a 59 punti. Il rammarico aumenta ...

Inter - senza Cancelo spunta un altro sorprendente scambio con il Valencia Video : In casa #Inter tiene banco il caso Joao #Cancelo. Il giocatore ha conquistato tutti con ottime prestazioni sin dal suo ingresso in pianta stabile in prima squadra, avvenuto a dicembre. Fino ad allora il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, aveva preferito puntare su Danilo D'Ambrosio come laterale destro, per poi spostarlo a sinistra con l'inserimento del laterale portoghese. A gennaio il giocatore aveva espresso il proprio malumore visto lo ...