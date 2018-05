Inizia la caccia ai dinosauri in città con Jurassic World Alive

tuttoandroid

: In realtà sono una veggente e continuo ad averne conferme, ma non dite niente a Trump, o inizia a darmi la caccia - sinkintea : In realtà sono una veggente e continuo ad averne conferme, ma non dite niente a Trump, o inizia a darmi la caccia - zona_calcio : Benevento, caccia al sostituto di De Zerbi: Conclusa l’esperienza in Serie A, ora il Benevento inizia a lavorare pe… - DIGIANDOMENIC73 : Se volete divertirvi inizia ufficialmente la caccia al Santino componibile! Potrete trovare i vari pezzi del Santin… -

(Di giovedì 24 maggio 2018)è sbarcato nel Play Store e offre un'esperienza in realtà aumentata simile a Pokémon GO. Dovrete esplorare il vostro quartiere con la realtà aumentata e utilizzare un drone per rintracciare ida collezionare e raccogliere campioni di DNA che serviranno per salire di livello e dare vita a creature ibride nel laboratorio. L'articololaaiinconproviene da TuttoAndroid.