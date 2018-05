Incidente | treno contro tir sulla Torino-Ivrea | 2 morti

Due morti e 18 feriti in un Incidente fra un treno e un Tir a Caluso : Si aggrava il bilancio dell’ incidente ferroviario accaduto poco dopo le 23,20 di ieri, mercoledì 23 maggio, sulla linea ferroviaria Torino – Chivasso – Ivrea. Salgono a due i morti . Uno è il macchinista del treno , Roberto Madau, 61 anni, di Ivrea. Fra pochi mesi sarebbe dovuto andare in pensione. L’altra vittima sarebbe l’autista del furgone di sc...

Treno deragliato Caluso/ Video ultime notizie Incidente ferroviario Chivasso : contro Tir a passaggio a livello : incidente ferroviario sulla Torino-Ivrea. Treno contro tir, schianto su una casa: un morto accertato, l'impatto avvenuto in prossimità di un passaggio a livello (Pubblicato il Thu, 24 May 2018 01:20:00 GMT)

Auto travolta dal treno : drammatico Incidente sui binari : Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 maggio, a Maddaloni, cittadina in provincia di Caserta. Una Bmx X3 è stata travolta da un treno in corsa...

Incidente per un treno regionale nel Cuneese - “sui binari c’era una gru privata” : Incidente per un treno regionale nel Cuneese , “sui binari c’era una gru privata” Trenitalia: “Urtati il locomotore e due carrozze” Continua a leggere

Incidente per un treno regionale nel Cuneese - “sui binari c’era una gru privata” : Incidente per un treno regionale nel Cuneese , “sui binari c’era una gru privata” Trenitalia: “Urtati il locomotore e due carrozze” Continua a leggere

Incidente ferroviario Cuneo - deraglia treno regionale : “Almeno 2 feriti” : Almeno due persone sono rimaste lievemente ferite nel deragliamento del treno regionale 10130 Savona-Torino, avvenuto poco prima delle 13 nel tratto Trinità-Sant’Albano, in provincia di Cuneo, per cause che sono ancora in corso di accertamento. Sul posto si sono recati soccorritori e le forze dell’ordine. Il treno, un regionale veloce, era partito alle 11.30 da Savona e l’arrivo a Torino Porta Nuova era previsto per le ...