Incidente ferroviario sulla Torino-Ivrea | scontro con un tir | 2 morti Le prime immagini

Incidente ferroviario - un treno si scontra con un camion e deraglia : 2 morti. Le prime immagini dei soccorsi : Grave Incidente sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea, all’altezza del comune di Caluso. Un treno regionale ha travolto un tir, fermo sui binari all’altezza di un passaggio a livello. L’impatto, violentissimo, ha causato il deragliamento del locomotore e di due vagoni. Due i morti, tra cui il macchinista, e diciotto feriti, uno in modo grave L'articolo Incidente ferroviario, un treno si scontra con un camion e deraglia: 2 ...

Due morti e 18 feriti nell’Incidente ferroviario tra un Tir e un treno a Caluso : Si aggrava il bilancio dell’incidente ferroviario accaduto poco dopo le 23,20 di ieri, mercoledì 23 maggio, sulla linea ferroviaria Torino – Chivasso – Ivrea. Salgono a due i morti. Uno è il macchinista del treno, Roberto Madau, 61 anni, di Ivrea. Fra pochi mesi sarebbe dovuto andare in pensione. L’altra vittima sarebbe l’autista del furgone di sc...

Incidente ferroviario Caluso : il drammatico racconto di un giovane rimasto illeso : Paolo Malgioglio, 23 anni, racconta i terribili momenti successivi all'Incidente ferroviario di Caluso. E' uscito illeso dal gravissimo...

Incidente ferroviario in Germania - 2 morti e 14 feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Germania - Incidente ferroviario : 2 morti : 7.40 Un treno regionale passeggeri ha tamponato un treno merci in sosta, causando la morte di 2 persone e il ferimento di altre 14. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri nella stazione di Aichach, a nord di Augsburg, in Baviera. Le cause del tamponamento non sono ancora state accertate. Le vittime sono il capotreno e un passeggero. La tratta ferroviaria tra Ingolstadt e Augsburg è stata chiusa.

Incidente ferroviario in Germania : 2 morti e 14 feriti : Incidente ferroviario nella serata di ieri nella stazione di Aichach, a nord di Augsburg, in Baviera: un treno regionale passeggeri ha investito un treno merci fermo, provocando 2 vittime e 14 feriti, riporta Dpa. Le vittime sono il capotreno del convoglio e un passeggero. Le cause dell’Incidente non sono ancora note. La tratta ferroviaria tra Ingolstadt e Augsburg è stata chiusa. L'articolo Incidente ferroviario in Germania: 2 morti e 14 ...

Incidente ferroviario Cuneo - deraglia treno regionale : “Almeno 2 feriti” : Almeno due persone sono rimaste lievemente ferite nel deragliamento del treno regionale 10130 Savona-Torino, avvenuto poco prima delle 13 nel tratto Trinità-Sant’Albano, in provincia di Cuneo, per cause che sono ancora in corso di accertamento. Sul posto si sono recati soccorritori e le forze dell’ordine. Il treno, un regionale veloce, era partito alle 11.30 da Savona e l’arrivo a Torino Porta Nuova era previsto per le ...

Austria : Incidente ferroviario a Salisburgo - 54 feriti : Un incidente ferroviario si è verificato oggi nella stazione di Salisburgo, in Austria: alle 04:45 si sono scontrati due treni, uno proveniente da Venezia e l’altro da Zurigo, a una velocità di 25 km orari. Molti passeggeri sono stati feriti (54 in totale) da oggetti e valigie caduti dai ripiani: quasi tutti hanno riportato ferite lievi, solo una donna è stata operata per una lesione alla milza. Anche una macchinista è rimasta ferita e ...