Incidente ferroviario a Torino | Federconsumatori | dal 1990 a oggi 190 incidenti mortali

Torino : Casellati - cordoglio per vittime Incidente ferroviario : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Esprimo il mio personale cordoglio e quello del Senato della Repubblica ai familiari delle vittime dello scontro tra un Tir e un treno avvenuto a un passaggio a livello a Caluso, sulla linea Torino- Ivrea-Aosta. Ai feriti coinvolti nel tragico incidente va invece il sincero augurio di una pronta e completa guarigione”. Lo scrive in una nota la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti ...

Torino : Casellati - cordoglio per vittime Incidente ferroviario : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Esprimo il mio personale cordoglio e quello del Senato della Repubblica ai familiari delle vittime dello scontro tra un Tir e un treno avvenuto a un passaggio a livello a Caluso, sulla linea Torino- Ivrea-Aosta. Ai feriti coinvolti nel tragico incidente va invece il sincero augurio di una pronta e completa guarigione”. Lo scrive in una nota la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti ...

Due morti e 25 feriti nell’Incidente ferroviario tra un Tir e un treno a Caluso : Si aggrava il bilancio dell’incidente ferroviario accaduto poco dopo le 23,20 di ieri, mercoledì 23 maggio, sulla linea ferroviaria Torino – Chivasso – Ivrea. Salgono a due i morti. Uno è il macchinista del treno, Roberto Madau, 61 anni, di Ivrea. Fra pochi mesi sarebbe dovuto andare in pensione. L’altra vittima sarebbe l’autista del furgone di sc...

Incidente ferroviario sulla Torino-Ivrea - scontro con un tir : 2 morti. Le prime immagini dei soccorsi : Grave Incidente sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea, all’altezza del comune di Caluso. Un treno regionale ha travolto un tir, fermo sui binari all’altezza di un passaggio a livello. L’impatto, violentissimo, ha causato il deragliamento del locomotore e di due vagoni. Due i morti, tra cui il macchinista, e diciotto feriti, uno in modo grave L'articolo Incidente ferroviario sulla Torino-Ivrea, scontro con un tir: 2 morti. Le ...

Caluso - treno deraglia dopo scontro con tir/ Video - Incidente ferroviario : due morti e 20 feriti : Caluso, treno deraglia dopo scontro con tir Video, incidente ferroviario: due morti e 20 feriti dopo quanto accaduto nella tarda serata di ieri presso la frazione Are. Nell’impatto sono morti il macchinista del convoglio, Roberto Madau di 61 anni, e un addetto alla scorta tecnica dei tir. Tanti i feriti, circa una ventina, e tre degli stessi sarebbero in gravi condizioni, fra cui il capotreno.

Incidente ferroviario - la sindaca di Caluso : "È una grande tragedia" : "Non so quali siano le ipotesi di quanto successo, sono state aperte le indagini per chiarire le dinamiche dell'Incidente. È una grande tragedia. Come comune, stiamo attivando tutte le misure per ...

Incidente ferroviario - un treno si scontra con un camion e deraglia : 2 morti. Le prime immagini dei soccorsi : Grave Incidente sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea, all’altezza del comune di Caluso. Un treno regionale ha travolto un tir, fermo sui binari all’altezza di un passaggio a livello. L’impatto, violentissimo, ha causato il deragliamento del locomotore e di due vagoni. Due i morti, tra cui il macchinista, e diciotto feriti, uno in modo grave L'articolo Incidente ferroviario, un treno si scontra con un camion e deraglia: 2 ...

Incidente ferroviario tra Ivrea e Caluso : C’è stato un grave Incidente ferroviario stamattina presto . L’assessore regionale Francesco Balocco rilancia la notizia sul proprio profilo social. Il treno R10027 Torino – Ivrea ha avuto un Incidente grave a Caluso, ha urtato un camion trasporto speciale che ha superato le barriere. Morto il macchinista, il capotreno ha riportato fratture gravi e si registra un altro morto. --Una ventina i passeggeri a bordo treno rimasti feriti.La linea resta ...

L’Incidente ferroviario tra Torino e Ivrea : Un treno e un autoarticolato si sono scontrati a un passaggio a Caluso: ci sono almeno 2 morti e 20 feriti The post L’incidente ferroviario tra Torino e Ivrea appeared first on Il Post.

Due morti e 18 feriti nell’Incidente ferroviario tra un Tir e un treno a Caluso : Si aggrava il bilancio dell’incidente ferroviario accaduto poco dopo le 23,20 di ieri, mercoledì 23 maggio, sulla linea ferroviaria Torino – Chivasso – Ivrea. Salgono a due i morti. Uno è il macchinista del treno, Roberto Madau, 61 anni, di Ivrea. Fra pochi mesi sarebbe dovuto andare in pensione. L’altra vittima sarebbe l’autista del furgone di sc...

Incidente ferroviario Caluso : il drammatico racconto di un giovane rimasto illeso : Paolo Malgioglio, 23 anni, racconta i terribili momenti successivi all'Incidente ferroviario di Caluso. E' uscito illeso dal gravissimo...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Incidente ferroviario tra Torino e Ivrea - Tir contro treno (24 maggio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: grave incidente ferroviario fra Torino e Ivrea. Ancelotti al Napoli, Spalletti verso il prolungamento con l'Inter (24 maggio 2018)(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 03:50:00 GMT)

Treno deragliato Caluso/ Video ultime notizie Incidente ferroviario Chivasso : contro Tir a passaggio a livello : incidente ferroviario sulla Torino-Ivrea. Treno contro tir, schianto su una casa: un morto accertato, l'impatto avvenuto in prossimità di un passaggio a livello(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 01:20:00 GMT)

Incidente ferroviario in Germania - 2 morti e 14 feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve