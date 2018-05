Incidente ferroviario a Caluso - le immagini del disastro. VIDEO

Incidente ferroviario a Torino - Federconsumatori : dal 1990 a oggi 190 incidenti mortali : “Attendiamo che la magistratura faccia il suo lavoro, chiarendo le cause dell’ Incidente e individuando le responsabilità. L’occasione pone, però, un problema globale in merito al trasporto ferroviario : troppi sono gli incidenti accaduti negli ultimi anni e troppi sono i morti legati a questi incidenti , ci dispiace ricordare che dal 1990 a oggi sono stati 190 gli incidenti mortali e che una dinamica quasi uguale ...

Torino : Casellati - cordoglio per vittime Incidente ferroviario : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Esprimo il mio personale cordoglio e quello del Senato della Repubblica ai familiari delle vittime dello scontro tra un Tir e un treno avvenuto a un passaggio a livello a Caluso, sulla linea Torino - Ivrea-Aosta. Ai feriti coinvolti nel tragico incidente va invece il sincero augurio di una pronta e completa guarigione”. Lo scrive in una nota la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti ...

Torino : Casellati - cordoglio per vittime Incidente ferroviario : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Esprimo il mio personale cordoglio e quello del Senato della Repubblica ai familiari delle vittime dello scontro tra un Tir e un treno avvenuto a un passaggio a livello a Caluso, sulla linea Torino - Ivrea-Aosta. Ai feriti coinvolti nel tragico incidente va invece il sincero augurio di una pronta e completa guarigione”. Lo scrive in una nota la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti ...

Caluso - treno deraglia dopo scontro con tir/ Video - Incidente ferroviario : due morti e 20 feriti : Caluso , treno deraglia dopo scontro con tir Video , incidente ferroviario : due morti e 20 feriti dopo quanto accaduto nella tarda serata di ieri presso la frazione Are. Nell’impatto sono morti il macchinista del convoglio, Roberto Madau di 61 anni, e un addetto alla scorta tecnica dei tir. Tanti i feriti , circa una ventina, e tre degli stessi sarebbero in gravi condizioni, fra cui il capo treno .

Incidente ferroviario - la sindaca di Caluso : "È una grande tragedia" : "Non so quali siano le ipotesi di quanto successo, sono state aperte le indagini per chiarire le dinamiche dell'Incidente. È una grande tragedia. Come comune, stiamo attivando tutte le misure per ...