Incidente a Caluso | scontro tra Tir e treno | due morti e 23 feriti

Incidente a Caluso - nel Torinese : scontro tra Tir e treno : due morti e 23 feriti : Un grave Incidente ferroviario è avvenuto mercoledì sera a Caluso , in provincia di Torino. In seguito all’urto sono deragliate le tre vetture di testa. Il Tir trasportava un carico eccezionale. morti il macchinista del treno e un autista di un furgone di supporto

Caluso - treno deraglia dopo scontro con tir/ Video - Incidente ferroviario : due morti e 20 feriti : Caluso , treno deraglia dopo scontro con tir Video , incidente ferroviario : due morti e 20 feriti dopo quanto accaduto nella tarda serata di ieri presso la frazione Are. Nell’impatto sono morti il macchinista del convoglio, Roberto Madau di 61 anni, e un addetto alla scorta tecnica dei tir. Tanti i feriti , circa una ventina, e tre degli stessi sarebbero in gravi condizioni, fra cui il capo treno .

Incidente ferroviario - la sindaca di Caluso : "È una grande tragedia" : "Non so quali siano le ipotesi di quanto successo, sono state aperte le indagini per chiarire le dinamiche dell'Incidente. È una grande tragedia. Come comune, stiamo attivando tutte le misure per ...