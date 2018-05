In diretta le consultazioni del Premier incaricato Giuseppe Conte con i gruppi

Governo - alle 12 al via le consultazioni di Conte. diretta - : Il premier incaricato incontra a Montecitorio le forze politiche prima di sciogliere la riserva. Ieri, dopo l'incontro con Mattarella, ha detto: "Sarò l'avvocato dell'Italia". LIVEBLOG

Giuseppe Conte : le consultazioni in diretta dalle ore 12 : Giovedì 24 maggio 2018, ore 9:30 - È giorno di consultazioni oggi per il Premier incaricato Giuseppe Conte. Se ieri è stato lui ad andare a visitare le prime tre cariche dello Stato, ottenendo il mandato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per poi andare a comunicarlo dal Presidente della Camera Roberto Fico e infine dalla Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, oggi tocca a lui ricevere tutte le forze politiche, alle ...

La diretta streaming delle consultazioni al Quirinale : Sergio Mattarella incontrerà Matteo Salvini e Luigi Di Maio e chiederà loro se sono riusciti a formare un accordo per sostenere un nuovo governo The post La diretta streaming delle consultazioni al Quirinale appeared first on Il Post.

Governo - consultazioni in diretta. Salvini : “Mia disponibilità per fare esecutivo di centrodestra”. Di Maio : “No a tecnici” : “Non siamo disponibili a un Governo tecnico”. Ed è ancora possibile dare vita a un “Governo politico”. Così Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo politico del M5s ha sentito nella notte e in mattinata Matteo Salvini, che ieri aveva aperto alla sua offerta di formare un Governo politico M5s-Lega guidato da un premier terzo. Ma anche il leader ...

Governo : consultazioni al via - l'ultima offerta di Di Maio divide centrodestra - diretta : Nuovo giro di consultazioni al Quirinale a partire dalle 10. La prima delegazione ad essere ricevuta dal capo dello Stato Sergio Mattarella sarà quella del Movimento cinque stelle con il leader Luigi ...

La diretta streaming delle consultazioni al Quirinale : Oggi Sergio Mattarella incontrerà per la terza volta i gruppi politici in Parlamento, per provare a formare un nuovo governo The post La diretta streaming delle consultazioni al Quirinale appeared first on Il Post.

Consultazioni - governo M5s-Pd? Di Maio e Martina - passi avanti/ diretta live : Fico verso i “supplementari” : Nuove Consultazioni con Roberto Fico: dialogo di governo M5s-Pd, Diretta live con Di Maio e Martina. Chiesta proroga di tempo a Mattarella per evitare la Lega. Direzione Pd il 3 maggio(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 15:19:00 GMT)

CONSULTAZIONI FICO - DI MAIO “GOVERNO M5S-PD - OLTRE DIFFERENZE“/ diretta live - Martina “non superato da Renzi” : Nuove CONSULTAZIONI con Roberto FICO: dialogo di governo M5S-PD, Diretta live con Di MAIO e Martina. Chiesta proroga di tempo a Mattarella per evitare la Lega. Direzione Pd il 3 maggio(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 14:07:00 GMT)

Governo Pd-M5s - consultazioni Fico/ diretta live - Renzi vs Martina in Direzione : “Di Maio? Distanze siderali” : Nuove consultazioni con Roberto Fico: dialogo di Governo M5s-Pd, Diretta live con Di Maio e Martina. Chiesta proroga di tempo a Mattarella per evitare la Lega. Direzione Pd il 3 maggio(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 12:45:00 GMT)

Fico - nuove consultazioni : dialogo di governo M5s-Pd/ diretta live : Mattarella - ipotesi per evitare Lega : nuove consultazioni con Roberto Fico: dialogo di governo M5s-Pd, Diretta live con Di Maio e Martina. Chiesta proroga di tempo a Mattarella per evitare la Lega di Salvini. Renzi "siamo morti"(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 10:17:00 GMT)

CONSULTAZIONI FICO - MARTINA APRE A M5S/ Governo diretta live : Pd spaccato. Insorgono renziani : "Senza di noi" : FICO, mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di MARTINA(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 18:11:00 GMT)

Consultazioni Fico - Martina apre a M5s/ Governo diretta live : “alleanza Pd - senza Lega”. Salvini “non esiste” : Fico, mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 17:15:00 GMT)

FICO - CONSULTAZIONI M5S-PD/ diretta live Governo : Martina apre - "possibile percorso comune". Incognita Lega : FICO, mandato per Governo M5S-PD: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 15:34:00 GMT)

Fico - Consultazioni M5s-Pd/ diretta live Governo : Marcucci "sorprese possibili" - Franceschini "no pregiudizi" : Fico, mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 13:21:00 GMT)