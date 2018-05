In Cina c’è stato un “attacco sonoro” contro un funzionario governativo statunitense

“Fuori c’è lui”. Al GF strani avviCinamenti con Alberto - ma Mariana Falace ha un fidanzato. Bellissimo e ‘rigido’ - ecco chi è. E ora? : Ci mancherà, eccome se ci mancherà. Per la sua aria da ragazza della porta accanto e per il modo in cui, dentro la casa, ha saputo tenere a bada spiriti molto più accesi. Mariana ha lasciato ieri sera la casa del Grande Fratello. A rimpiangerla sono soprattutto i maschietti. In primis Alberto, che non aveva fatto mistero di puntare alla bionda. Quindi Luigi che, dopo Patrizia Bonetti, aveva fatto cadere le sue preferenza proprio su di lei. Le ...

Anche in Cina c’è carenza di bambini : Per anni si era pensato che limitare il numero dei nati avrebbe beneficiato l'economia, ora sembra che invece diventerà presto un problema The post Anche in Cina c’è carenza di bambini appeared first on Il Post.

“Oddio - guardate cosa c’è”. Chiama il tecnico per aggiustare il forno : dentro una scoperta alluCinante. Choc e tutti in fuga : L’idea era quella di cucinare qualcosa di buono. Magari una pasta al forno oppure dei biscotti per la colazione. Ma di partire il forno non ne aveva proprio voglia così, dopo diversi tentativi andati a vuoto, ha deciso di Chiamare l’elettricista per valutare l’entità del problema e risolverlo. Pochi minuti dopo la Chiamata lui, attrezzi alla mano, si è presentato davanti alla porta di cosa , ma mai avrebbero pensato che il problema del ...

Roma - c’è tanto da salvare : l’atteggiamento nel finale e Perotti in più al ritorno - l’Olimpico può trasCinare ad una nuova impresa : Liverpool-Roma, si è conclusa l’andata della semifinale di Champions League, partita dai due volti per la squadra di Di Francesco, 5-2 il risultato finale. Nei primi minuti la Roma prova a ‘tenere’ poi sale in cattedra l’ex Salah e per i giallorossi sono guai. L’egiziano è immarcabile, doppietta ed assist, altri due gol di Firmino e Mané mentre nel finale la squadra di Di Francesco riapre tutto grazie alle rete di ...

Calvizie e Diradamento? C’è la MediCina Rigenerativa senza chirurgia. : Calvizie e Diradamento dei capelli: il nostro sangue è la fonte naturale dei principi attivi che possono risolvere i nostri problemi di Calvizie. Comprendere i meccanismi alla base della rigenerazione cellulare, è (ed è stato) fondamentale per indurre alla guarigione dalle lesioni, quei tessuti che non sono capaci di autorigenerarsi, il che si dimostro valido anche per i follicoli piliferi sofferenti. Ne parliamo con il dottor Mauro ...

Cina - c’è chi dice che la prima autostrada elettrica ‘sta dando buoni risultati’. Ma non è così : Notizia pubblicata in data 16 aprile 2018 sul sito ilPost.it: “Un tratto di autostrada lungo circa un chilometro in Cina produce energia elettrica, grazie a pannelli solari fotovoltaici installati al posto del tradizionale asfalto. Il tratto stradale è sperimentale, ma sta dando buoni risultati e potrebbe essere presto arricchito con altre strumentazioni per collegarsi con i sistemi di bordo delle automobili e caricare le batterie dei veicoli ...

Isola - circola il nome del vincitore. La finale del reality si avviCina e c’è chi ‘si lascia scappare’ qualcosa… E se fosse vero quello che si dice? Boom! : Ci siamo. Dopo una lunga attesa, tante polemiche, mille discussioni, diecimila pettegolezzi e altrettanti scandali, lunedì 16 aprile andrà in onda la finale de L’Isola dei famosi. Finalmente scopriremo chi sarà il vincitore di questa tredicesima edizione che è stata un’edizione piena di colpi di scena. In studio, oltre ad Alessia Marcuzzi – che a Verissimo ha confessato di “essere stata male” quando sua figlia le ha chiesto se fosse un’ubriacona ...

Sebastian Vettel - GP Cina 2018 : “Sul contatto con Verstappen non c’è nient’altro da aggiungere - gara sfortunata” : Ci si attendevano fuoco e fiamme da parte di Sebastian Vettel al termine del Gran Premio di Cina, soprattutto dopo quanto accaduto con Max Verstappen. Il contatto (l’ennesimo) con l’olandese lo ha (ancora una volta) danneggiato e ha fatto concludere la gara in ottava posizione al tedesco. Il quattro volte campione del mondo, tuttavia, ha preferito vivere il dopo corsa con un atteggiamento particolarmente “zen”. ...

VacCinazioni in classe a Taranto - cosa c’è di vero : (Foto: Joe Raedle/Getty Images) Secondo un articolo pubblicato sul sito Byoblu, in una scuola di Taranto ci sarebbe stato un “allarme tra i genitori” a causa di presunte Vaccinazioni somministrate agli studenti “all’insaputa dei genitori” stessi. Il contenuto ha ormai raggiunto le 4mila interazioni sui social, stimolando decine di commenti di altri genitori indignati o preoccupati per questa fantomatica azione ...

C’è un problema col bike sharing - in Cina : E come si dice in questi casi, le foto valgono più di mille parole The post C’è un problema col bike sharing, in Cina appeared first on Il Post.

Antonino Cannavacciuolo a C’è posta per te/ Dalla cuCina di Masterchef agli studi di Maria De Filippi : Antonino Cannavacciuolo, celebre chef stellato ospite questa sera della De Filippi, ha presenziato la cena di gala per gli 80 anni dell’istituto alberghiero più antico d’Italia.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 07:22:00 GMT)