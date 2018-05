Impronta grillina giustizialista L' ira di Silvio contro il governo FI starà

affaritaliani

(Di giovedì 24 maggio 2018) Il 'contratto' ditra M5S e Lega ''è per metà un ingenuo libro dei sogni e per metà contiene scelte preoccupanti per l'Italia e gli italiani, dalle infrastrutture alla giustizia''. Lo scriveBerlusconi in una nota diffusa da Fi prima del suo arrivo a Roma. Il Cav oggi guiderà la delegazione azzurra per le 'consultazioni' con il premier incaricato Giuseppe Conte.