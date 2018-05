Il via libera dei medici a Filippone | prima dell' omicidio-suicidio | Non presenta

Governo - via libera a Conte ma esplode il caso Savona : Nuova giornata di tormenti, sospetti e tensioni per Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Nelle ore in cui il Governo giallo-verde compie il primo passo concreto con l'incarico a Giuseppe Conte, i...

Privacy : dal Garante via libera alla videosorveglianza “intelligente” : Con provvedimento n. 102 del 22 febbraio 2018 il Garante della Privacy ha affermato che l’utilizzo di sistemi di sicurezza superiori alla media è giustificato se, per la delicatezza del sito in questione, esiste un’esigenza non solo di tutela del patrimonio aziendale ma di protezione del personale e dei clienti da possibili atti terroristici o sabotaggi. Il Garante si è pronunciato a seguito di una richiesta di verifica preliminare avanzata da ...

Italia Independent - via libera Assemblea a aumento di capitale : Disco verde dall'Assemblea di Italia Independent al bilancio 2017 e alla ricapitalizzazione. In particolare è stato approvato in sede straordinaria l'aumento di capitale sociale a pagamento, in via ...

Conti pubblici - Ue dà via libera al bilancio 2017 ma avverte : ‘Quello 2018 inadeguato - giudizio la prossima primavera’ : L’Italia che attende la nascita del nuovo governo scampa la procedura per debito eccessivo sul 2017. Quando la crescita più ampia del previsto ha ridotto la deviazione dei Conti pubblici, che la Commissione europea nel suo “pacchetto di primavera” diffuso mercoledì 23 maggio ha dunque giudicato “ampiamente in linea” con le regole. I riflettori si spostano però sul 2018, anno nel quale Bruxelles si aspettava una correzione ...

Il cauto via libera dei vescovi Ma M5s fa lo spot dell'aborto : 'Occorre - questo Paese - conoscerlo davvero, conoscerne e rispettarne la storia e l'identità; bisogna conoscere il mondo di cui siamo parte e nel quale la nostra Repubblica - cofondatrice dell'...

Si attende il via libera di Salvini a Di Maio premier : Sergio Mattarella lavora al piano B. Il Capo dello Stato mette infatti in preventivo le conseguenze di un cambio di

Giuseppe Conte - l'indiscrezione dal Quirinale sul premier : via libera entro giovedì - resta il nodo ministri : Nonostante la giornata campale per il prof. Giuseppe Conte , con i sospetti sul suo curriculum, prima Matteo Salvini e poi Luigi Di Maio hanno ribadito che il docente di diritto privato resta il ...

Alitalia - via libera al decreto legge : più tempo per la cessione : E' arrivato il via libera definitivo al decreto legge Alitalia da parte della commissione Speciale del...

AstraZeneca - via libera della FDA a Lokelma : Teleborsa, - Il mercato premia l'ultimo via libera delle autorità farmaceutiche ad AstraZeneca. I titoli della società anglo-svedese stanno guadagnando il 2,48% sulla Borsa di Londra dopo che la Food ...

Germania - via libera ai divieti per i diesel nelle città : Le città tedesche potranno applicare con effetto immediato i divieti di circolazione per i veicoli diesel. La decisione, presa dalla corte federale di Lipsia, è arrivata poche ore dopo la denuncia presentata dalla Commissione Europea per i ripetuti fallimenti nel miglioramento della qualità dell'aria in Germania. In svariate città tedesche, infatti, gli ossidi d'azoto superano i limiti imposti dall'Unione Europea.Con effetto immediato. "Le ...

