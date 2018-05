Il tanto atteso incarico di Mattarella a Conte fra Costituzione e legge di Murphy

MotoGp - Dovizioso commenta il tanto atteso rinnovo : “ecco perché abbiamo deciso di continuare insieme” : Andrea Dovizioso ha analizzato la seconda sessione di prove libere, soffermandosi poi anche sulla questione rinnovo Dopo la sessione di questa mattina a Le Mans, i piloti della MotoGp sono tornati in pista per le seconde prove libere del Gp di Francia. Se al mattino il più veloce è stato un ottimo Marc Marquez, che ha beffato sul finale Andrea Dovizioso (QUI l’articolo dei tempi delle FP1), nel pomeriggio è stato il ducatista ad avere la ...

Android P su OnePlus 5 e 5T già entro fine 2018? L’annuncio tanto atteso : Potrebbe essere una sorta di anteprima assoluta quella di Android P su OnePlus 5 e 5t entro la fine di questo 2018. I due ex top di gamma, nell'universo Android , dovrebbero infatti essere i primi a ricevere il sistema operativo Android 9.0, protagonista della Google I/O di qualche giorno fa. A dircelo, in maniere velata, è lo stesso produttore cinese che riserva grandi sorprese a vecchi e nuovi clienti. Domani 16 maggio sarà il giorno della ...

“Non lo sposo!”. La rivelazione di Silvia Provvedi. Aveva atteso tanto l’uscita dal carcere di Fabrizio Corona - ma adesso lei ha stupito tutti. La verità scomoda direttamente dalla sua bocca : “Altro che matrimonio…” : Le ultime la davano in rotta con Fabrizio Corona, qualcuno Aveva avanzato l’ipotesi che Silvia Provvedi, dopo l’incontro del suo uomo con la temuta ex Belen, avesse addirittura lasciato la casa che condivide con il suo uomo. La cose non sono così drastiche ma a sorpresa la cantante ha rivelato di non voler sposare l’ex re dei paparazzi. Ospite di Mattino 5, la 24enne modenese ha confermato di aver ricevuto la proposta, ...