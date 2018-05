Il tabellone maschile del Roland Garros

Roland Garros - il sorteggio del tabellone maschile [LIVE] : Roland Garros, il sorteggio del tabellone maschile è andato in scena questo pomeriggio, domenica al via il torneo sul rosso di Parigi Il Roland Garros è alle porte. Il torneo su terra rossa più importante al mondo, avrà inizio nel weekend e terrà incollati ai teleschermi tutti gli appassionati di tennis per due intense settimane. Oggi è stato il giorno dei sorteggi dei due tabelloni del torneo. Per quanto concerne il maschile, nota ...

Roland Garros 2018 - Qualificazioni tabellone maschile : Lorenzo Sonego esce di scena nel secondo turno. L’azzurro sconfitto da Lee : Lorenzo Sonego esce di scena nel secondo turno delle Qualificazioni del Roland Garros 2018 del tabellone maschile. Il giocatore piemontese è stato superato con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 19 minuti di gioco dal coreano Duck Hee Lee (n.242 del mondo). Nel primo set, dopo un avvio equilibrato, Lee strappa il servizio all’italiano, sfruttando i tanti errori di rovescio del giovane tennista nostrano. Nel game successivo, Sonego si ...

Wimbledon 2018 : le entry list del tabellone maschile e femminile. Sette italiani nel main draw : Dal 2 al 15 luglio sarà tempo di Wimbledon 2018. Sui campi di Church Road si continueranno a scrivere pagine di grande tennis, sull’erba più prestigiosa del mondo del tennis. Sono state diramate quest’oggi le entry list del tabellone maschile e femminile. Nel main draw degli uomini andranno tutti a caccia di Roger Federer, vincitore l’anno scorso del suo ottavo titolo dei Championships contro il croato Marin Cilic in finale. Da ...

Roland Garros 2018 - Qualificazioni tabellone maschile : i risultati di martedì 22 maggio. Vittorie per Napolitano - Bolelli e Travaglia nel primo turno : C’è stato l’en plein di successi italiani, quest’oggi, nel tabellone maschile delle Qualificazioni del Roland Garros 2018. Stefano Travaglia, Simone Bolelli e Stefano Napolitano sono usciti vittoriosi dai match validi per il primo turno delle “quali“. Travaglia si è imposto in 1 ora e 23 minuti di partita contro lo spagnolo Enrique Lopez-Perez (n.209 ATP) con il punteggio di 6-4 6-3. Un match nel quale ...

Roland Garros 2018 : le teste di serie del tabellone maschile e femminile. Fabio Fognini n.18 del seeding : L’atteso appuntamento di Parigi è sempre più vicino. Sulla terra rossa del Roland Garros (27 maggio-10 giugno), i tennisti più forti del mondo si affronteranno a caccia del successo finale, per entrare nella storia. E’ quanto cercherà di fare lo spagnolo Rafael Nadal, a caccia dell’11° titolo parigino e desideroso di fare la differenza anche quest’anno. Sul versante femminile, la rumena Simona Halep (n.1 del mondo) è la ...

Scherma – Fioretto maschile - nove gli azzurri qualificati per il tabellone principale di Shanghai : Sono tre gli italiani eliminati nelle qualificazioni della tappa di Shanghai di Fioretto maschile, nove gli azzurri invece che accedono al tabellone principale Sono nove i fiorettisti italiani che compaiono tra le chiamate degli assalti del primo turno del tabellone principale del Grand Prix Fie di Fioretto maschile che, all’alba di domani, andrà in scena a Shanghai. Se i colori azzurri avevano realizzato l’en plein nella gara ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i risultati di giovedì 17 maggio del tabellone maschile. Fognini-Nadal sfida ai quarti di finale - avanzano Djokovic e Zverev : Giornata di ottavi di finale nel tabellone maschile degli Internazionali d’Italia 2018. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto sulla terra rossa di Roma. A dare inizio alle danze ci ha pensato Fabio Fognini. Il ligure, reduce dal brillante successo contro il n.8 del mondo Dominic Thiem, se la vedeva contro il tedesco Peter Gojowczyk (n.53 del mondo) in una sfida in cui tutti i favori del pronostico erano per l’azzurro. Fabio, pur ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i risultati di oggi del tabellone maschile (16 maggio). Impresa di Fognini - tutto facile per Nadal e Djokovic : L’Impresa di Fabio Fognini ha sicuramente caratterizzato il mercoledì agli Internazionali d’Italia 2018. Il ligure ha sconfitto in tre set l’austriaco Dominic Thiem facendo esplodere di gioia il pubblico del Centrale. Una meravigliosa prestazione da parte del nativo di Arma di Taggia, che ora affronterà agli ottavi di finale il tedesco Peter Gojowczyk, numero 53 del mondo che ieri aveva sconfitto Lorenzo Sonego. tutto molto ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i risultati di lunedì 14 maggio del tabellone maschile. Djokovic vince e convince - che giornata per l’Italia! : Una seconda giornata da urlo per il tennis azzurro, versione maschile, al Foro Italico di Roma. Nei match validi per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2018, i tennisti del Bel Paese hanno risposto presente, regalando grandi emozioni al pubblico presente sugli spalti. A dare inizio alle danze ci ha pensato il siciliano Marco Cecchinato che, in 2 ore e 7 minuti di gioco, ha sconfitto il “terraiolo” Pablo Cuevas (n.71 ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : l’analisi del tabellone maschile. Percorso minato per Rafa Nadal. Che equilibrio nella parte bassa! : Manca pochissimo al via degli Internazionali d’Italia 2018. Il Foro Italico è pronto per accogliere nuovamente i migliori giocatori del mondo. Gli occhi saranno tutti per il campione in carica Rafa Nadal. Lo spagnolo è reduce dall’eliminazione ai quarti di Madrid, costatagli anche la posizione di numero uno del mondo. Sarà ancora lui, però, la prima testa di serie del seeding, per quanto il suo tabellone non sarà così semplice, ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : il tabellone delle qualificazioni maschile. I sorteggi degli italiani - c’è Thomas Fabbiano : sorteggiato a Roma anche il tabellone maschile cadetto degli Internazionali d’Italia di tennis: sono cinque gli azzurri impegnati. Thomas Fabbiano ha acquisito questo diritto grazie al ranking, mentre gli altri quattro italiani hanno tutti conquistato una wild card nel torneo di prequalificazioni che ha promosso nel main draw Lorenzo Sonego. Andrea Pellegrino ha pescato il numero tre del seeding, il tedesco Mischa Zverev ed al secondo ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : le speranze degli italiani nel tabellone maschile. Fabio Fognini la punta di diamante : Sono al momento quattro, ma diventeranno sicuramente almeno cinque gli italiani certi di partecipare al tabellone principale di singolare maschile degli Internazionali d’Italia di Tennis: l’unico a rientrare direttamente in tabellone grazie al ranking è stato, manco a dirlo, Fabio Fognini. Per gli altri quattro sono state necessarie delle wild card, che sono andate a Paolo Lorenzi, Andreas Seppi, Matteo Berrettini, e al vincitore ...