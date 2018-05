Il set Lego per costruire il Central Perk di Friends

wired

(Di giovedì 24 maggio 2018) Difficile riuscire a superare la nostalgia degli anni ’90, soprattutto per quanto riguarda le serie tv. A dimostrarlo ancora una volta è il progetto pubblicato dall’utente Mric76 sul portaleIdeas: un meraviglioso set di costruzioni fedelmente ispirato al, l’indimenticabile pub protagonista di alcune tra le scene più belle di. Con tanto di Rachel, Chandler & co in rigorosa versione minifig. Questo sogno in chiave– al momento solamente virtuale – sarebbe composto da un totale di 1.719 mattoncini, assemblati tra loro per riprodurre tutti i dettagli del locale: dalla macchina del caffè alle tazze, fino arrivare ovviamente al tavolino all’iconico divano che ha ospitato deliri e confessioni dei protagonisti della serie. Il progetto di Mric76 conta al momento circa 7.600 sostenitori sulla piattaformaIdeas, ma dovrà ...