Il sentimento degli italiani per il governo giallo-verde guidato da Conte

(Di giovedì 24 maggio 2018) Quasi un italiano su due valuta positivamente il contratto sottoscritto nei giorni scorsi dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega per ildel Paese; di parere differente è il 37%, mentre 15 cittadini su 100 non esprimono un’opinione in merito. È uno dei dati che emerge dal sondaggio condotto dall’Istituto Demopolis alla vigilia della formazione del nuovo Esecutivo. Nelle linee generali, glisembrano condividere neinuti il programma stilato dalle due forze politiche. Con una differenza non irrilevante: il 35% ritiene il programma del tutto condivisibile ed attuabile; una percentuale superiore – il 38% – lo apprezza ma lo considera non del tutto realizzabile sul piano economico. Poco più di un intervistato su quattro non lo condivide affatto. “Prescindendo dalle specifiche valutazioni tematiche – spiega il ...