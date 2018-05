Regno Unito - in forte ripresa le vendite al dettaglio : Teleborsa, - Tornano a crescere ad aprile i consumi nel Regno Unito, battendo le aspettative degli analisti ed in ripresa dopo lo stop registrato a marzo. Secondo l'Office for National Statistics, nel ...

Il Regno Unito vedrà la fine dell'approvvigionamento d'acqua entro il 2050 : L'Agenzia per l' Ambiente inglese,avverte che l'uso eccessivo e la fuoriuscita di acqua dai tubi, esercitano una pressione crescente sulle forniture idriche, sottoposte a sovratensione: secondo quanto dichiarato dall'agenzia, l' Inghilterra affronterà la fine dell' approvvigionamento idrico entro il 2050, a meno che non venga intrapresa un'azione rapida per frenare l'uso eccessivo e lo spreco registrato. ...Continua a leggere

Regno Unito - i consumi tornano a crescere - report CBI : Teleborsa, - Nel mese di maggio , l'indice che misura l'andamento delle vendite al dettaglio , in Gran Bretagna, ha registrato un risultato positivo . Il dato elaborato dalla confindustria britannica, ...

Regno Unito - stabili i prezzi delle abitazioni : Il mercato immobiliare del Regno Unito si mostra a marzo stabile nella crescita dei prezzi delle abitazioni. Secondo il rapporto mensile dell'Office for National Statistics , ONS, , che si unisce a ...

Regno Unito - fabbisogno Tesoro ai minimi da 10 anni fa correre sterlina : Teleborsa, - Ottima la situazione dei conti pubblici della Gran Bretagna . Il fabbisogno ad aprile si è attestato infatti a 7,8 miliardi di sterline e si confronta con uno di 799 milioni a marzo. ...

Royal Wedding : un miliardo di sterline in più per il Regno Unito : Un miliardo di sterline: è questo lo slancio che il matrimonio tra il Principe Harry e Meghan Markle porterà all’economia britannica secondo Brand Finance, agenzia indipendente di consulenza strategica e valutazione marchi leader a livello mondiale. Un’accelerazione così suddivisa: 300 milioni al turismo, altrettanti al settore comunicazione, 250 al settore retail e ristoranti, 150 alla moda e 50 al merchandise. Cifre che gettano acqua, e tanta, ...

Regno Unito - i possessori di iPhone fanno causa a Google : (Foto: Mashable) Lunedì 21 maggio Google è apparsa nell’aula di un tribunale del Regno Unito per contestare la causa per violazione della privacy presentata dal gruppo Google You Owe Use, un collettivo di 4,4 milioni di utenti iPhone secondo i quali, tra il mese di giugno 2011 e il mese di febbraio 2012, Big G avrebbe raccolto i loro dati personali, aggirando le impostazioni sulla privacy di Safari, a loro insaputa. Il collettivo chiede mille ...

Abramovich - Regno Unito tarda rinnovo visto/ Patron Chelsea bloccato in Russia : stretta su oligarchi? : Abramovich, Regno Unito tarda rinnovo visto: il Patron del Chelsea bloccato in Russia: stretta su oligarchi del governo May? Utime notizie sul caso: ieri era assente alla finale di Fa Cup(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 19:07:00 GMT)

Guerra alla plastica nel Regno Unito : si pensa a una tassa sugli imballi non riciclabili : Il governo di Londra sta ipotizzando di tassare le aziende che imballano i loro prodotti con plastica non riciclabile: lo anticipa l’Independent citando fonti governative. La tassa rientrerebbe nel piano che ha come obiettivo l’eliminazione di tutti i rifiuti di plastica entro il 2042. La tassa sarà molto alta, tanto da riuscire a disincentivare l’uso di plastiche non riciclabili, e allo stesso tempo dovrebbe assicurare un ...

Regno Unito in festa per le nozze fra Harry e Meghan - l'attrice Usa a corte : Oggi il sì tra il principe Harry e Megan Markle. Nella cappella di St. George del castello di Windsor. La regina Elisabetta ha nominato la coppia duca e duchessa di Sussex. 'Sei meravigliosa', le ...

Nissan – Il programma Energy Solar rivoluziona la produzione - la gestione e lo stoccaggio energetico nelle case del Regno Unito [GALLERY] : Il programma Nissan Energy Solar permetterà ai clienti del Regno Unito di ottimizzare la produzione, lo stoccaggio e la gestione dell’energia nelle proprie case Nissan ha lanciato il programma Energy Solar, la soluzione di generazione energetica per la casa, dedicata al mercato retail. Attraverso un sistema integrato di pannelli fotovoltaici, un sistema di stoccaggio che utilizza le batterie dei veicoli elettrici Nissan (xStorage Home) e ...