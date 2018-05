Il presidente Trump ordina indagine sull'import di auto in Usa : Il presidente americano Donald Trump ha dato istruzioni al segretario al commercio Wilbur Ross di avviare un'indagine sulle importazioni di automobili negli Usa. Lo rende noto la Casa Bianca, ...

Moon vola da Trump per salvare il summit con Kim. Scettici gli advisor del presidente : Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, incontrerà oggi a Washington Donald Trump, mentre resta l'incertezza sul summit tra il presidente Usa e il leader nordcoreano Kim Jong-un programmato per il prossimo 12 giugno a Singapore.Gli advisor di Trump dubitano che il vertice con Kim ci sarà - riporta la Cnn - mentre il New York Times ha descritto il miliardario come "sorpreso e arrabbiato" per il monito di Pyongyang che ha ...

Donald Trump a dieta : niente panino dell’hamburger per il presidente : Donald Trump a dieta. A raccontare del regime alimentare del Presidente degli Stati Uniti al Washington Post è Rudy Giuliani, una figura di spicco del suo team. Secondo l’ex sindaco di New York, il tycoon sta cercando di seguire i consigli del suo medico e di mangiare in modo più sano tagliando i carboidrati. In particolare sta rinunciando al panino dell’hamburger. Oppure, racconta Giuliani, ne mangia solo la metà. Anche durante la campagna ...

COREA DEL NORD - VERTICE TRUMP-KIM JONG-UN A SINGAPORE/ presidente lancia “American Patients First” : COREA del NORD, Trump accoglie detenuti Usa liberati: "Voglio ringraziare Kim JONG-UN". VERTICE TRUMP-KIM il prossimo 12 giugno a SINGAPORE; Casa Bianca lancia riforma medicinali(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 09:45:00 GMT)

Ivana Trump e Rossano Rubicondi/ "Mia figlia Ivanka prossima presidente USA" (Ballando con le stelle 2018) : Ivana Trump & Rossano Rubicondi sono pronti a danzare e a dare spettacolo nella semifinale di Ballando con le stelle. I due tornano insieme dopo diverso tempo. (Pubblicato il Sat, 05 May 2018 22:49:00 GMT)

Trump alla Nra : "Finché presidente - garantito diritto alle armi". E insiste : "Armare gli insegnanti" : Così il presidente Usa nel suo intervento al congresso della National Rifle Association, la lobby delle armi

Trump : “Miei i soldi usati per pagare Stormy Daniels”/ Il presidente USA e il vizietto delle pornstar : Donald Trump rimborsò l'avvocato che pagò il silenzio di Stormy Daniels, la pornostar con cui ebbe una relazione: ultime notizie, Rudy Giuliani svela in tv che il presidente ha mentito(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 16:09:00 GMT)

Iran - Antonio Guterres : “Sarà guerra se Trump si toglie dall’accordo nucleare”/ Le accuse del presidente Usa : Iran, Guterres: “Usa non lasci accordo, pericolo guerra”. Dall'Onu appello a Trump: la decisione del presidente americano entro il 12 maggio. Le accuse di Netanyahu sono fondate?(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 11:03:00 GMT)