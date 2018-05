Il piano di Renzi fuori dal PD

Il piano di Renzi e Berlusconi : Giorgetti premier del Nazareno 2 Video : Nel giorno della tanto invocata Direzione Pd, le trattative per la formazione di un nuovo governo sembrano ancora essere in alto mare. A cercare di sbrogliare la matassa che rischia di invischiare anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è il Corriere della Sera che, attraverso un retroscena pubblicato dall’informatissimo Marzio Breda, ipotizza la formazione di un governo del centrodestra con l’appoggio della parte Renziana del ...

Renzi denuncia il piano dei big Pd : 'Fuori dal mondo un partito con M5S' : Pd e M5S alleati contro il centrodestra? Pd e M5S perno di un nuovo partito riformista? 'Ma siamo fuori dal mondo, non esiste, sarebbe il tradimento dei nostri elettori'. Matteo Renzi dedica buona parte della sua e-news a rintuzzare e, possibilmente, far naufragare l'ipotesi che da qualche tempo circola ...

Direzione PD - i renziani chiedono supporto con una raccolta firme : scoppiano le polemiche tra la minoranza : 15.10 - Piccola bufera nella tarda mattinata di oggi, legata a un sito internet nato a tempo di record e non legato direttamente al Partito Democratico. SenzaDiMe.it, registrato da un elettore del PD, tale Alberico De Luca, aveva elencato tutti i membri della Direzione del PD dividendoli in favorevoli o contrari alla trattativa con M5S, dedicando una parte anche a chi non si era ancora espresso pubblicamente in modo chiaro.È bastata però una ...

Governo - Emiliano : “Al voto? Pd verrà raso al suolo. I miei compagni di partito sappiano che è Renzi a chiedere le elezioni” : “Se non si mettono d’accordo per fare un Governo e continuano a dare questo spettacolo forse la soluzione è andare al voto”. Risponde così ai cronisti Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, a margine della mattinata di dibattiti prima del concertone del pomeriggio a Taranto per l’Uno Maggio Libero e Pensante (segui la diretta video). “Una legge elettorale fatta dal Pd che si conclude con nuove elezioni a due ...

Matteo Renzi - il retroscena-terremoto : gli sms scambiati con Matteo Salvini - il piano clamoroso : È gasatissimo, Matteo Renzi , e nulla sembra preoccuparlo. Né le critiche da dentro il Pd per la sua intervista spericolata da Fabio Fazio a Che tempo che fa , 'Avete visto come sono stato bravo? Lui ...

Di Maio "punti comuni con Pd" ma preferisce Lega/ Renzi 'speranza' di Salvini per rompere M5s-dem : piano B è.. : Di Maio 'punti comuni con Pd' ma preferisce la Lega: Salvini 'noi non mutiamo programmi', Renzi rompe asse dem-M5s? piano B e ultime notizie

Bisignani - bomba su Salvini e Di Maio : il loro piano B. Così annientano Berlusconi e Renzi con un colpo solo : 'Al Quirinale il piano B di Salvini e di Maio è arrivato forte e chiaro. I due leader del Movimento 5 Stelle e della Lega, appena tutti i tentativi per formare una maggioranza saranno naufragati, sono ...

Renzi-Berlusconi - amorosi sensiIl piano per governare insieme : Berlusconi è convinto che andrà al governo preservando l'unità del centrodestra. E Renzi vuole creare la sua En Marche. insieme preparano il grande ritorno. Ecco il piano segreto per governare Segui su affaritaliani.it

Il piano di Zingaretti : svuotare il renzismo e prendersi il Pd : Eppure potrebbe non essere secondaria in chiave politica. Per il presidente della Regione Lazio, fresco vincitore delle elezioni e già candidatosi a guidare la 'rigenerazione' del Pd, quella di Mafia ...

Rifiuti - la Regione vara un nuovo piano. Obiettivo differenziata del 65% spostato al 2023 : ' Abbiamo ridotto drasticamente - ha detto il vice sindaco di Marsala Agostino Licari , con delega alla Nettezza urbana, chiamato a ricevere il premio - il volume di Rifiuti che alimenta un mondo ...

Il piano di Prodi e Amato : governo M5S - Pd senza Di Maio e Renzi Video : La parte del Pd disposta a dialogare per formare un governo, contrapposta a quella Renziana, chiusa nell’Aventino parlamentare, starebbe cercando di trovare punti di contatto con il M5S per dare vita ad un governo M5S - Pd, magari con la partecipazione anche di LeU. A muovere i fili della nuova strategia del nazareno, oltre ai capi corrente Dario Franceschini e Andrea Orlando, sarebbero anche due mostri sacri della storia del centrosinistra: ...

Matteo Renzi - Dagospia : non vuole mollare la Rai - le indiscrezioni sul suo piano segreto : Matteo Renzi fuori dai giochi? Non proprio. Quantomeno non vorrebbe uscirne. È quanto sostiene Dagospia , in poche righe, tutte dedicate all'ex premier ed ex segretario del Pd. Righe in cui si invita ...

Il piano segreto Pd-grillini per far fuori Renzi e Di Maio : Ritorno al passato. C'è un piano segreto a cui starebbero lavorando Andrea Orlando e Dario Franceschini interloquendo con alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle. Un piano che punta a far fuori Matteo Renzi da una parte e il centrodestra dall'altro. Naturalmente per governare. Lo spettro, prospettato da La Stampa, vedrebbe tra i protagonisti che starebbero pressando il Pd Romano Prodi e Giuliano Amato.Unica condizione per fare un governo coi ...

Campidoglio : piano operativo della nuova raccolta differenziata nel VI e X Municipio : Roma – Piano di “rivoluzione” della raccolta differenziata per i primi 500mila romani ai nastri di partenza. Conclusa la mappatura delle utenze, infatti, il nuovo modello è ormai prossimo all’avvio per i cittadini dei municipi VI e X. E’ pronta la campagna di comunicazione predisposta da Conai, Roma Capitale e Ama, nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso gennaio. A partire da metà aprile, inizierà la consegna dei kit. E ...