Il Papa porta migranti e clochard al Golden Gala di Roma

Vittima abusi di Padre Karadima/ Il Papa mi ha detto : “Se sei gay non importa - Dio ti ha fatto così e ti ama” : Papa Francesco ha incontrato tre persone abusate dal sacerdote cileno sotto inchiesta, gli ha detto che essere omosessuale è la volontà di Dio e che Dio lo ama così come è(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 16:20:00 GMT)

«Non importa che tu sia gay» - avrebbe detto il Papa : Lo ha raccontato un uomo vittima di abusi sessuali che l'ha incontrato due settimane fa The post «Non importa che tu sia gay», avrebbe detto il Papa appeared first on Il Post.

Pentecoste - S. Messa di Papa Francesco/ Diretta streaming video : "lo Spirito Santo porta la novità di Dio" : Pentecoste, Santa Messa di Papa Francesco a Roma: Diretta streaming video, la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e sulla Madonna.

Pentecoste - S. Messa di Papa Francesco/ Diretta streaming video : “lo Spirito Santo porta la novità di Dio” : Pentecoste, Santa Messa di Papa Francesco a Roma: Diretta streaming video, la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e sulla Madonna. "Spirito porta la novità di Dio"(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 11:00:00 GMT)

Pisa - bimba morta in auto - indagato il papà : doveva portarla al nido ma l'ha dimenticata : È indagato per omicidio colposo il padre di Giorgia, un anno, morta ieri dopo che essere stata dimenticata in auto fuori nel Pisano. Oggi il pm Giancarlo Dominijanni conferirà l'incarico per l'...

Bolzano : papà scappa coi figli - la nonna : “Riporta i bambini a casa” : Bolzano: papà scappa coi figli, la nonna: “Riporta i bambini a casa” A Mattino Cinque l’appello di Marina: “Da quando sono nati i piccoli, ho sempre avuto il terrore che se ne andasse portandoli via” Continua a leggere

Il mio cuore sta cedendo senza di voi : il post struggente della mamma ai figli portati via dal papà : Le ricerche proseguono senza sosta. I carabinieri sono al lavoro per rintracciare il padre scappato domenica da Bolzanocon i due figli di quattro e due anni. Jamel Methenni, un cittadino tunisino di 33 anni, è in viaggio con Yassine eYasmine, un bimbo e una bimba, a bordo del suo furgone Ducato bianco. Sono numerose le segnalazioni arrivate aicarabinieri, soprattutto dal Nord Italia. In tarda serata una donna pensava di aver riconosciuto l'uomo ...

Alfie - i genitori vogliono portarlo a casa. Il papà : “Oggi è debole - ma è un lottatore” : Secondo papà Tom, il bambino affetto da una rara malattia continua a respirare nel terzo giorno di distacco dalla ventilazione assistita permanente "senza che le sue condizioni siano peggiorate". Oggi l'incontro coi medici di Liverpool per discutere del ritorno a casa.Continua a leggere

"Cinque lunghissimi giorni senza di voi". Lo struggente post della mamma ai figli portati via dal papà : Proseguono senza sosta da parte dei carabinieri le ricerche del padre scappato domenica da Bolzano con i due figli di 4 e 2 anni. Jamel Methenni, un cittadino tunisino di 33 anni, è in viaggio con Yassine e Yasmine, un bimbo e una bimba, a bordo del suo furgone Ducato bianco.Sono numerose le segnalazioni arrivate ai carabinieri, soprattutto dal Nord Italia. In tarda serata una donna pensava di aver riconosciuto l'uomo nella zona di ...

Bolzano - papà scappa di casa con i figli : ha portato via borse e vestiti. La mamma denuncia : Ha preso i figli mentre la moglie era al lavoro ed è fuggito. Sono in corso ricerche in tutta Italia di un padre, che ieri si è allontanato con i due figli di 4 e 2 anni...

Alfie Evans - Papa Francesco incontra il papà e chiede di portarlo al Bambino Gesù di Roma : Alfie Evans, Papa Francesco incontra il papà e chiede di portarlo al Bambino Gesù di Roma Appello pubblico del Papa per il Bambino inglese affetto da una grave malattia neurodegenerativa e per il quale i mendici britannici hanno chiesto e ottenuto di poter staccare la spina ai macchinari che lo tengono in vita contro il […]

Alfie Evans - Papa Francesco incontra il papà e chiede di portarlo al Bambino Gesù di Roma : Appello pubblico del Papa per il Bambino inglese affetto da una grave malattia neurodegenerativa e per il quale i mendici britannici hanno chiesto e ottenuto di poter staccare la spina ai macchinari che lo tengono in vita contro il parere dei genitori.Continua a leggere

Il papà del piccolo Alfie incontra Papa Francesco : "Ci ha chiesto di portarlo qui" : Il padre del piccolo Alfie, Thomas Evans, impegnato con la moglie in una battaglia legale per impedire che il bimbo di 23 mesi venga staccato dalle...

Rassegna 10.4. Il papà del piccolo Alfie : "Non staccate la spina - vogliamo portare il bimbo in Italia" : Repubblica Politica. Di Maio-Salvini, dopo il dialogo volano gli insulti. 'Zero chance di accordo'. 'M'importa meno di zero". Repubblica Interni. Corona, i giudici di Milano gli restituiscono 1,9 ...