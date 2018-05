Il Papa | Dubbi che un ragazzo sia omosessuale? Non fatelo entrare in seminario

F1 - papà Verstappen non ha dubbi : “se Max partisse in prima fila potrebbe vincere ogni volta” : Il padre di Max Verstappen ha parlato delle abilità del figlio, sottolineando come potrebbe vincere ogni gara se partisse sempre dalla prima fila Jos Verstappen si fida ciecamente del figlio Max, tanto da sottolineare come potrebbe vincere ogni gara se solo partisse dalla prima fila. Una puntura alla Red Bull? potrebbe sembrare così, dal momento che l’ex pilota olandese imputa al team di Milton Keynes le maggiori colpe per una monoposto ...