Il movimento fa bene alla salute dei neuroni | lo studio italiano

meteoweb.eu

: Oggi ho incontrato una delegazione della @CasaIntDonne_Rm. Quella che sta vivendo questo luogo è una situazione mol… - nzingaretti : Oggi ho incontrato una delegazione della @CasaIntDonne_Rm. Quella che sta vivendo questo luogo è una situazione mol… - pierluigiluceri : RT @jacopo_iacoboni: La propaganda non ufficiale pro Movimento sta minacciando Jason Horowitz in modo grave e con violenza razzista e antis… - Lr_Dill : RT @jacopo_iacoboni: La propaganda non ufficiale pro Movimento sta minacciando Jason Horowitz in modo grave e con violenza razzista e antis… -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Dal cervello ai muscoli e viceversa. Suifici delper il corpo e per la mente stuoli di ricercatori hanno scritto capitoli e capitoli di letteratura scientifica. Ma questo legame è ancora più profondo di quanto si pensi. Lo suggerisce unocoordinato dall’università degli Studi di Milano, che esplora il contributo che ilpuò daredei. E mostra come laneurologica possa dipendere tanto dai segnali che i muscoli inviano al cervello quanto dalle informazioni che dal cervello vanno ai muscoli. Nel lavoro, pubblicato sulla rivista ‘Frontiers in Human Neuroscience’, un gruppo di ricercatori guidato da Daniele Bottai del Dipartimento di scienze della Statale, in collaborazione con l’università degli Studi di Pavia, si è chiesto se il risultato clinico di alcune malattie neurologiche è dovutopatologia in sé ...