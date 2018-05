Il Movimento 5 Stelle e la critica del potere

Movimento 5 Stelle e chiusura dell'Ilva : braccio di ferro tra tarantini e Di Maio : Gli operai dello stabilimento siderurgico hanno votato in massa i pentastellati, che a Taranto hanno fatta campagna elettorale puntando sullo stop dell'impianto. Ma i vertici grillini a Roma non sono ...

Chiudere l'Ilva. Il Movimento 5 Stelle scopre le carte. E adesso? : Ma la chiusura è dannosa per ambiente, , è appena all'inizio la copertura dei parchi e rischia di essere una Bagnoli2, , l'occupazione e l'economia manifatturiera italiana. Sia chiaro non staremo ...

Il Movimento 5 Stelle approva il contratto per il governo del cambiamento : "94% di sì" : "Più del 94% degli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno detto sì al contratto per il governo del cambiamento ". Lo ha annunciato il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di...

Contratto di governo - le 5 stelle del Movimento e la linea dura della Lega : il programma finale del patto Di Maio-Salvini : Ci sono le 5 stelle da cui è nato e su cui è cresciuto il Movimento 5 stelle . Ci sono i migranti e la linea dura del Carroccio. Il capitolo Sud è spuntato all’ultimo giro di giostra e dentro c’è scritto che non ci sono misure speciali per il Sud. Non ci sono i diritti. C’è la cultura, poca. Non c’è la legge sull’eutanasia, quella che avrebbe dovuto seguire l’introduzione sul biotestamento. C’è il ...

