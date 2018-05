Il meeting del Club Bilderberg sarà a Torino dal 7 al 10 giugno

fanpage

(Di giovedì 24 maggio 2018) La contestata riunione annuale del gruppoquest'anno avverrà in Italia e in particolare nel capoluogo torinese. Ancora riserbo sulla lista dei parteciparti e sulla location prescelta ma uno dei nomi storici del gruppo fondato dal banchiere Rockfeller nel lontano 1954, Franco Bernabè, ha già annunciato che non parteciperà.